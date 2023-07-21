Космические, минималистичные и металлические: 5 самых стильных форм «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Собрали лучшие формы «КС» в 21 веке. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» представили новую форму на сезон 2023/2024. Получилось признание любви своему городу – на футболках надпись «Самара» и фрагменты картины, которую болельщики нарисовали перед одним из матчей прошлого сезона. Домашний и выездной комплекты представили расслабленным видео с пляжа набережной под песню Бориса Грима «Самара».

Отличный повод вспомнить самые стильные формы «Крыльев Советов» в новейшей истории. Рейтинг сугубо субъективный.

5 место – белая 2012/2013

Одна небольшая, но значительная деталь отправляет эту форму в мой топ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Белых форм в истории «Крыльев», в том числе современной, было очень много. Ни один сезон не обходился без белого комплекта. Как правило, друг от друга они мало отличались, что формы от Umbro, что от Nike, что от Puma в последние годы. Иногда их дополняли синими вставками, иногда – серыми, как в сезоне 2022/2023. На этом фоне выделяются комплекты от Umbro сезона 2012/2013.

Минималистичная форма с зелеными и синими вставками на воротнике, рукавах, шортах и гетрах. Именно эта деталь и отправила форму в мой топ.

Спокойно, сдержанно, стильно и в цветах команды. Ничего лишнего.

4 место – серая 2018/2019

Одними из самых ярких моментов далеко не самого яркого сезона были форма и игра Сергея Корниленко. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Третий комплект формы, в котором самарцы провели большую часть матчей второй половины сезона 18/19. В ней спасались от вылета из РПЛ (и спаслись в стыках, но, как оказалось, только отсрочили вылет на сезон), в ней играли Сергей Корниленко, Александр Самедов, Антон Зиньковский, Александр Соболев. Пожалуй, серая форма от Puma была самым ярким пятном того сезона. Стильная и необычная.

В 2019 году я спросил одного из руководителей «Крыльев», почему третий комплект серый. Это отсылка к той самой форме 2004 года? На что мне ответили: «Нет, она просто стильная. Разве нет?».

3 место – небесно-голубая 2001

На рубеже веков «Крылья» играли в форме от Lotto. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Лучший на тот момент сезон в чемпионате России «КС» провели в форме от итальянского экипировщика Lotto. У самарцев были три комплекта формы – синий, белый и голубой. Выделить какой-то один сложно, но наш фаворит – небесно-голубая форма. Белая тоже, кстати, отлично смотрится.

Такую футболку сейчас можно с легкостью представить на модном показе или на какой-нибудь моднике – заправьте ее в широкие штаны и образ готов. Если, конечно, сумеете отыскать эту форму. Кстати, у бывшего президента Франции Жака Ширака такая форма есть.

Набирающий обороты Каряка, совсем недавно перешедший в «Крылья» Тихонов, крепкий Владислав Радимов; Герман Ткаченко, совсем недавно пришедший в клуб; 5 место в чемпионате - болельщики были полны надежд, все было еще впереди.

В следующем сезоне Lotto сменила Umbro, компания, с которой ассоциируются бронза чемпионата страны и дебют в Кубке УЕФА.

2 место – космическая 2022/2023

В этой форме хватало боевых матчей, но не хватило побед. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пожалуй, самая стильная форма в новейшей истории «Крыльев». До первого места не хватило побед в ней. Например, победы в Кубке России. Хотя качественных и боевых матчей в этих футболках хватало.

Глубокий темно-синий цвет и оригинальный дизайн от Puma, который одновременно напоминает брызги краски и звездное небо, что отсылает к связи Самары и космоса. Чистый восторг.

1 место – металлическая с бронзовым отливом 2004

Болельщики каждый год ждут, что однажды «Крылья» снова выйдут в металлической форме. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вряд ли у кого-то были сомнения по поводу формы, которая окажется на первом месте. Конечно, металлическая от Umbro, в которой «Крылья» играли в 2004 году. В том сезоне были, конечно, и другие комплекты, но именно эти футболки ассоциируются с тем триумфом.

Лучшей эту форму сделал не выдающийся дизайн, а необычный даже по современным меркам цвет и, конечно, победы. 2004 год – лучший в истории «Крыльев Советов». Тогда были бронзовые медали чемпионата и финал Кубка России. Металлическую форму надевали Андрей Тихонов, Соуза, Андрей Каряка, Александр Анюков, Денис Колодин, Леилтон, Омари Тетрадзе, Карен Дохоян, Робертас Пошкус, Антон Бобер, Огнен Короман и другие. Легендарный для Самары состав.

Болельщики каждый год ждут, что однажды «Крылья» снова выйдут в металлической форме. И она снова принесет команде удачу.

Интересные факты

Сейчас цвета «Крыльев Советов» - зеленый, белый и синий. Так было не всегда, зеленый цвет добавили только в 2000 году. Сначала ветераны и многие болельщики были против появления нового цвета, однако скоро привыкли и приняли его. Причем именно среди поклонников команды зеленый цвет используется чаще всего: он есть на флагах и на шарфах. А вот футболисты «Крыльев» ни разу не играли в зеленых футболках. Были только вкрапления зеленого, но такие формы можно пересчитать по пальцам.

Считающийся сейчас традиционным сочетание голубых футболок и темно-синих шорт, однако так было не всегда. После Великой Отечественной войны «КС» играли в голубых футболках и черных трусах (они символизировали небо и землю), а потом цвета часто менялись – были сине-черные футболки, полностью белые и бело-синие комплекты. Голубые футболки и темно-синие шорты появились только в 2008 году, да и то время от времени команда отходит от этого сочетания. Например, в двух прошлых сезонах «Крылья» выступали в синих домашних комплектах.

В 1992 году «Крылья» играли в бордовой форме. Причем не в своей, а в форме «Спартака» из Владикавказа и даже с логотипом и фамилиями игроков осетинской команды, которые приходилось заклеивать. Форму «КС» получили в обмен на защитника Сергея Бодака.

В 97 году «Крылья» выходили в желто-синей форме. В 21 веке желтый можно было увидеть только на вратарях самарской команды.