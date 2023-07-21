Зумба, бокс и скейтинг: как в Самаре проходит традиционная летняя физкультурно-спортивная акция

Зумба — одна из самых популярных тренировок. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Бери и делай

Ежедневно тысячи самарцев выходят на оборудованные территории на пляже Первомайского спуска на набережной Волги, площади имени В.В. Куйбышева, в парке им. Ю.А. Гагарина и парке 50-летия Октября на Металлурге, чтобы заняться спортом. Уже пятый год подряд в областной столице проходит (и с каждым годом ширится) физкультурно-спортивная акция «Самара в движении».

Вовлечение горожан в систематические занятия спортом - одна из главных задач нацпроекта «Демография», реализация которого на контроле губернатора Дмитрия Азарова. С 2018 года в регионе открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54 процентов.

В этом году впервые оборудовали боксерский ринг.

- Прообразом акции стали спортивные мероприятия с участием профессиональных тренеров, организованные для жителей города и гостей к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Они оказались настолько востребованными, что было решено продолжить эти активности в новом формате акции «Самара в движении». Она проводится в течение всего лета. На специально оборудованных площадках в разных точках города абсолютно бесплатно любой желающий от мала до велика может приобщиться к занятиям спортом как самостоятельно, так и под руководством профессиональных тренеров и инструкторов из фитнес- и спортивно-оздоровительных клубов, - рассказал «КП» заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары Сергей Четвериков.

Акция полюбилась горожанам благодаря своей доступности и позитивности. Большой плюс, что групповые тренировки с инструкторами проходят в будни с 17 до 21 часа – очень удобно после работы. Прогуливаясь в привычном месте, люди видят, как проходят занятия, проникаются их позитивной энергетикой, пробуют выполнить пару движений и на следующий день приходят в спортивной форме. А коврики предоставляют организаторы. По словам инструктора-универсала фитнес-клуба «Физкультура» Светланы Капаевой, тренера акции «Самара в движении», активно «вливаются» молодые мамы с детьми: для них это зачастую единственная возможность заняться спортом, да и ребенок под присмотром. Приходят и те, кто тренируется в фитнес-клубах, ведь в занятиях на свежем воздухе есть свой особый вайб.

На Первомайском спуске можно поиграть в теннис, волейбол, футбол и даже регби.

- Я в проекте с самого его начала и безмерно благодарна его организаторам за идею и воплощение на высоком уровне. Люблю свой город, а тренироваться с видом на его панораму или на Волгу на набережной – это роскошь, совсем другие эмоции, чем в зале. Это затягивает: я лично знаю многих, кто после уличных тренировок начал регулярно заниматься спортом, похудел, оздоровился, - поделилась эмоциями жительница Самары Елена Рыжая.

По словам инструктора групповых программ фитнес-центра «Фитнес Бум» Ирины Красильниковой, тренировки под открытым небом не только обладают другой аурой, нежели в зале, но и строятся иначе. Здесь нет специализированного оборудования, тренеру нужно включать фантазию, «прокачивать» собственные речевые навыки, уметь работать с разновозрастной аудиторией с разным уровне физической подготовки – это профессионально развивает инструкторов.

От зумбы до бокса

Организаторы не скрывают, что одна из задач акции «Самара в движении» - вовлечь в спорт и ЗОЖ как можно больше горожан. Для этого ежегодно увеличивают количество физкультурных активностей и локаций. Например, в 2023 году открыта новая площадка на Металлурге в парке им 50-летия Октября – излюбленном месте для прогулок жителей этой части города. Теперь им не нужно ездить в центр, чтобы научиться танцевать зумбу или заняться разнообразными функциональными тренировками.

В парке им. Ю.А Гагарина, помимо групповых тренировок, игры в футбол и бега можно сдать нормативы ГТО: для этого каждые выходные с 10 до 13 часов работают сотрудники центров тестирования всероссийского физкультурного комплекса.

Одна из самых многолюдных площадок акции – пляж на Первомайском спуске. Здесь есть площадки для регби, волейбола, футбола тенниса, флайнг-диска. Групповые тренировки с инструкторами популярны настолько, что в этом году, чтобы уместить всех желающих, выделенную под них площадку увеличили на 50%. Из новинок сезона 2023 года – боксерский ринг, на котором проходят не только тренировки, но и соревнования боксеров в выходные дни.

А на площади им. В.В. Куйбышева созданы условия для самых необычных видов спорта. Здесь расположилась площадка для игры в городки: попробовать свои силы под руководством тренера можно в выходные дни. Большой современный скейт-парк утром и днем – во власти юных горожан, а вечером к ним присоединяются взрослые скейтеры и самокатчики, оттачивая трюки.

Дети готовы часами отрабатывать трюки в скейт-парке. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Это очень классный скейт-парк, я провожу здесь по 2-3 часа каждый день. Научился делать прыжки, перелеты и многое другое, - рассказал 9-летний Максим Вавилов.

В этой локации есть и футбольное поле, площадка для функциональных тренировок, стритбола. Работает прокат оборудования, есть дежурный врач.

- Я в полном восторге от этого спортивного городка. Все условия созданы с душой, умом и любовью, - высказалась жительница Самары Елена Михайлова. - Рада, что администрация столько вкладывает в развитие молодого поколения и нашего города.

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