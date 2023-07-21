«Единственный из отряда уцелел под обстрелом»: икона Ангела Хранителя спасла бойца на СВО

Православная икона спасла жизнь солдату. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Икона Ангела Хранителя, написанная ученицей расположенной в Самаре онлайн-школы "Русская иконописная школа", спасла жизнь бойцу на СВО. Солдат единственный из отряда выжил во время серьезного обстрела, отделавшись лишь легкими ранениями. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказала автор иконы, Альбина М.

Не теряла связи с Родиной

Альбина уже много лет живет за границей, но связи с Россией и оставшимися здесь родными и близкими никогда не теряла – регулярно созванивалась, ездила в гости и принимала гостей у себя. Поддерживать связь с Родиной помогало и написание православных икон.

- Мы находимся в Самаре, но работаем с учениками по всему миру, - объяснили журналисту «КП-Самара» в «Русской Иконописной Школе». - Высылаем иконные доски, сделанные по отработанным веками технологиям, специальные краски - темперу, которые являются одними из самых древних, ученики замешивают их на яичном желтке, высылаем кисти и лак для покрытия иконы, а уроки иконописи проводим онлайн. Обязательно предупреждаем учеников, что готовую икону нужно освятить в православной церкви.

«Всегда носи с собой»

Альбине написание православных икон позволяло оставаться ближе к Родине. А потом вышло так, что одна из них спасла жизнь сыну ее близкой подруги.

- В России мы очень дружили с Марией и ее сыном Антоном (имена изменены – прим.ред.), - рассказала Альбина. – Очень часто общались, я знала мальчика с пеленок, он вырос и возмужал на моих глазах, был мне практически как сын. И когда я переехала, эту связь мы не теряли. Однажды Антон позвонил мне и сообщил – мол, собирается отправиться добровольцем в зону СВО. Поначалу я так растерялась, что даже не нашла подходящих слов напутствия. А потом положила трубку и начала думать – как я могу поддержать паренька.

Раздумья были недолгими. В это время Альбина как раз закончила работу над небольшой компактной версией иконы Ангела Хранителя – как раз такого размера, чтобы можно было всегда носить при себе в нагрудном кармане. И решила подарить ее сыну подруги. Сходила в храм, освятила – и отправила посылку. Парень принял подарок с благодарностью – и отбыл к месту несения службы.

«Спасибо, тетя Альбина»

А через полтора месяца телефон Альбины вновь зазвонил. Снова звонил Антон – но на этот раз из госпиталя. Он рассказал, что подаренная Альбиной икона буквально спасла ему жизнь.

- Наш отряд угодил под обстрел, вокруг рвались снаряды, нас сильно засыпало землей, - рассказал Альбине боец. – Когда все закончилось, я огляделся и понял, что все остальные кроме меня погибли или серьезно ранены. А я отделался легким ранением, и сейчас нахожусь в госпитале, уже иду на поправку. Спасибо, тетя Альбина, я уверен, что это ваша икона меня спасла. Я с ней не расставался и всегда носил с собой.

Альбина уверена: ничего не бывает случайно.

- На все воля Божья. Я верю, что Ангел хранил его, - говорит она.

Сейчас Антон восстанавливается после ранения, после чего планирует вернуться н службу.

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