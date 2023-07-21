«Вы живете в раю»: американский боксер Кевин Джонс не прочь стать самарцем

Кевин Джонс приехал в Самару сразиться с Артемом Сусленковым и присмотреть будущее место жительства Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Бокс на Волге» снова в Самаре

23 июля в Самаре пройдет международный матчевый турнир «Бокс на Волге» между сборными России и Сербии.

Бои пройдут в семи весовых категориях. За Россию будут биться Игорь Свиридченков (71 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Андрей Косенков (80 кг) и Алексей Салмин (92 кг).

Стоит отметить, что Алексей Салмин будет представлять в этом матче самарский регион.

За сборную Сербии сейчас выступает немало российских воспитанников. На турнире в Самаре под флагом братской страны будут выступать Тамир Галанов (54 кг), Садам Магомедов (92 кг), Велько Глигорич (60 кг), Нурлыбек Узенбоев (66 кг), Артем Агеев (80 кг), Еркебулан Шайкенов (71 кг), Альмир Мемич (75 кг).

Мероприятие начнется в самарском дворце спорта на улице Молодогвардейской в 16 часов 23 июля.

Аналогичный турнир уже проходил в Самаре в этом году. В марте 2023 года под брендом «Бокс на Волге» во дворце спорта встречались сборные России и Белоруссии.

- Тот матчевый турнир фактически послужил финальным этапом перед чемпионатом мира в Узбекистане, - напомнил на предматчевой пресс-конференции заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Был интересный захватывающий бокс, был полный зал, потому что в Самаре и Самарской области бокс знают и любят.

Александр Фетисов, который является также председателем наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, заявил, что рассчитывает увидеть в воскресенье во дворце спорта вновь полные трибуны. А затем – очереди при записи в боксерские секции.

- Сейчас на дворе лето, поэтому эффект будет отложенным. Но я уверен, что в сентябре будет новое пополнение боксерских секций. Мы не раз наблюдали, как после таких соревнований в секции бокса приходит все больше ребят, - сказал Александр Фетисов.

«Будут конкурентные бои»

В пресс-конференции принял участие Вахид Аббасов – уроженец Тольятти, чемпион Европы, мастер спорта международного класса. В составе сборной России он отобрался на Олимпийские игры и будет первым боксером из Тольятти, который примет участие в Олимпиаде.

Вахид знает соотношение сил между сборными России и Сербии, поэтому затруднился предсказать исход поединка.

- Думаю, будут очень конкурентные бои. Я просто как фанат бокса приду и буду наслаждаться этими боями, - заявил спортсмен.

Еще одним почетным гостем турнира будет прославленный боксер из Жигулевска двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Жизнь без ГМО

А на «закуску» зрителям будет «подан» бой профессиональных боксеров-тяжеловесов Артема Сусленкова и Кевина Джонса.

- Зачем я буду говорить о своих сильных сторонах и гадать об исходе поединка? Пусть за меня все скажет сам бой. Приходите, и все увидите сами, - был скромен и немногословен Артем Сусленков.

А вот импозантный американец Кевин Джонс сделал сенсационное признание. Он намерен принять российское гражданство и переехать сюда на постоянное место жительства. Самару он рассматривает как один из возможных вариантов переезда.

- Знаете, какая на самом деле «американская мечта»? Жить там, где много свободы, простора. Где есть натуральная еда. В Америке очень много пищи с ГМО, я вот скоро поеду к маме – ну не сидеть же мне на диете две недели? Придется кушать то, что есть, и это проблема. Здесь гораздо больше выбора, поэтому я и хочу переехать в Россию. Это мой выбор, сознательное решение, - пояснил Кевин Джонс.

Самару он еще не успел рассмотреть подробно, но первые впечатления – самые положительные.

- Процентов 80 женщин, которых я видел из окна машины, - очень красивые! Природа – потрясающая! Вы живете в раю, - заявил американец, готовый стать россиянином.