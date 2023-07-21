«Родители-ворчуны не смогут помешать воспитанию»: педагоги и родители Самары оценили закон об обязательном труде в школе

Школьников теперь обяжут убирать класс, сажать деревья, помогать в библиотеке и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы. Журналисты «КП-Самара» выяснили у педагогов и родителей Самары, как они относятся к нововведению. А заодно спросили и самих детей. И вот что они рассказали.

«Будут меньше пачкать и ломать»

Директор образовательного центра в Южном городе Владимир Кильдюшкин уверен – новый закон пойдет школьникам на пользу.

- Безусловно, труд для детей играет большую позитивную воспитательную роль, - отмечает Владимир Кильдюшкин. – Ученики в школах трудились всегда – мыли доски, убирались в классах, выходили на субботники, и всегда это считалось нормальным. Это помогает в том числе физиологическому развитию, это просто законы природы. А в последние годы вся эта бюрократия с обязательными письменными согласиями родителей приводила к тому, что многие учителя предпочитали вовсе с этим не связываться. Иногда было проще, чтобы родители организовали в классе платный клининг, чем собирать согласия на уборку в классе школьниками. Тем более, что обязательно находились родители, которые считают, что раз они имеют право что-то не подписывать и не соглашаться – то они и не будут подписывать. Просто потому, что «Баба-Яга против». Теперь такие родители-ворчуны не смогут помешать воспитательному процессу.

Как многодетный отец, я тоже рад принятию этого закона. Рад, что моих детей педагог будет вовлекать в полезный труд. Единственное исключение, которое тут может быть – это особенности здоровья. Например, не выводить на субботник ученика, у которого аллергия на пыльцу растений. Но здесь учитель все буде решать индивидуально. Например, такой ученик вполне может убираться в классе.

Как отмечает Владимир Кильдюшкин, нововведение пойдет на пользу и школе.

- Конечно, за счет труда учеников школа может несущественно сэкономить, например, на уборке или наемных рабочих для приведения в порядок территории. Но это не главное. Главное – что если ребята что приведут в порядок своими руками, то они будут это беречь. Будут меньше ломать и пачкать. А значит, школе придется меньше тратиться на уборку и ремонт, - отмечает директор образовательного центра.

«А заставлять будут розгами?»

Родители самарских школьников восприняли нововведение не столь однозначно.

Многодетный отец Евгений Александров уверен: от очередной «принудиловки» добра ждать не стоит.

- Насколько я понимаю суть поправок, в них речь не идет о «принудиловке». Школам просто не нужно будет документально оформлять у родителей разрешение на привлечение детей к общественно-полезному труду, - отмечает самарец. - Так что вопрос не в самом факте поправок, а как их воспримут «люди на местах». Я убежден, что стремление ребенка получать новые знания и совершать какие-то физические действия для общей пользы должно исходить из внутренней потребности. Он должен сам этого хотеть, и вызвать такое желание – это и есть задача родителей и педагогов. Когда же действие совершается по принуждению или – еще хуже – из страха наказания, о каком «трудовом воспитании» может идти речь? Только о выработке привычки подчиняться.

Но я себе не представляю, как можно заставить ребенка что-то делать, если он этого не хочет. Какие меры воздействия могу быть применены? Розги? Вряд ли это будет прописано в законе. У нас и для взрослых, например, участие в субботниках или генеральных уборках – дело сугубо добровольное, и отказ юридически никак не наказуем. Для детей – тем более.

«Мы убирались – и ничего, людьми выросли»

Впрочем, другие родители считают, что такой труд поможет воспитать в школьниках ответственность, чего молодежи порой не хватает.

- Мы всегда убирались в классах, сами отмывали парты, которые разрисовывали, стирали с доски, мели асфальт в школьном дворе – и ничего, людьми выросли, - говорит мать школьницы Екатерина. – Сейчас у наших детей остается не так много возможности приучиться к труду. По дому почти все делает техника, вокруг наемные уборщики, повара, в школе тоже все делают взрослые и т.д. Закон полезен, как полезен труд. Пусть дети видят, как мир меняется в результате их созидательной работы, пусть учатся получать от нее удовольствие. Это очень полезно – и в первую очередь для них самих, для их взросления, ведь умение нести ответственность за себя, свои поступки и мир вокруг – признак взрослого человека.