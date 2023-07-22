«Крылья Советов» обыграли на выезде «Ахмат» в первом туре РПЛ

Самарцы начали сезон с победы. Фото: ФК «Ахмат» (Грозный).

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев. По голу у гостей забили Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин. Причем сделали это очень красиво. Представляем вашему вниманию обзор матча 1 тура РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов», который прошел 22 июля 2023 года в Грозном.

Самарцы начали ударно. Уже на 12 минуте Бенхамин Гарре вскрыл оборону грозненцев несколькими финтами и вколотил мяч в ворота «Ахмата» - 0:1.

После этого волжане не сели в оборону, а продолжили искать моменты у чужих ворот, теперь уже чтобы удвоить преимущество. Прекрасная возможность была у новичка «КС» Карпицкого, но Егору не хватило везения. 19-летний белорусский форвард вышел в старте, Владимир Писарский и еще несколько игроков пропускали матч из-за повреждений. К сожалению, в первом тайме лазарет пополнил еще один игрок «Крыльев» - Дмитрий Цыпченко, которого на 23 минуте пришлось заменить на Амара Рахмановича.

В перерыве главный тренер самарцев Игорь Осинькин сделал двойную замену, выпустив вместо Карпицкого и Иванисени, которому тоже досталось в первом тайме, Рассказова и Витюгова.

Впрочем, темп волжан эти замены не сбили, напротив, «Крылья», казалось, прибавили. Активнее всех был Гарре. Аргентинец явно был настроен забить еще. Отличный момент у Бенхамина был на 68 минуте: Гарре бил со штрафного в ближний нижний угол, но вратарь хозяев Гиорги Шелия потащил.

«Ахмат» не отсиживался в обороне: опасные моменты возникали и у ворот гостей, которые защищал Богдан Овсянников. «Крылья» оборонялись плотно и не давали сопернику вздохнуть, однако игроки «Ахмата» то и дело находили лазейки в обороне самарцев. Правда, забить так и не получалось, а силы таяли на глазах.

Пожалуй, самый опасный момент у ворот «КС» был на 79-80 минутах. Сначала Гамид Агаларов не успел замкнуть прострел, а потом, после подачи углового, игроки «Ахмата» несколько раз не смогли протолкнуть мяч в ворота самарцев. Защитники «Крыльев» буквально бросались под каждый удар.

Бросались под удар и игроки «Ахмата», но это не помогло. Сергей Бабкин, который заменил Костанцу, прошел двух защитников, уложил на газон третьего и пробил Шелию – 0:2.

Уже в добавленное время после просмотра повтора судья назначил пенальти в ворота «Крыльев» за игру рукой Романа Евгеньева. К точке подошел Агаларов. Овсянников угол угадал, но до мяча не дотянулся – 1:2. Только сравнять уже времени не хватило – победа «Крыльев».

Уже в среду, 26 июля, волжане проведут первый домашний матч в сезоне. В рамках первого тура группового этапа Кубка России самарцы примут «Балтику». Ближайший матч чемпионата запланирован на субботу, 29 июля, в этот день «КС» примут на «Солидарность Самара Арене» московское «Динамо».