Самарцы обыграли команду из Грозного 2:1. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в Грозном в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1, на голы Бенхамина Гарре и Сергея Бабкина грозненская команда ответила точным попаданием Гамида Агаларова с пенальти в добавленное время. Рассказываем, что произошло после матча Ахмат – Крылья Советов в РПЛ 22 июля 2023 года.

«Мы не должны были позволять некоторые вещи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что недоволен игрой своей команды.

- Любая победа важна, особенно на старте чемпионата, - сказал наставник волжан в эфире «Матч ТВ». - Наверное, мы создали больше моментов в первом тайме, но по качеству игры у меня есть вопросы. Мы как то упростили игру и не должны были позволять некоторые вещи. Но мы создавали моменты и очень явные.

Осинькин посетовал и на жару, которая была в тот вечер в Грозном. По словам наставника самарцев, он давно не видел, чтобы в девять вечера было под 30 градусов.

«Карпицкому пока тяжело против такой обороны»

«Крылья» с победой поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, команда была хорошо готова к этой игре.

- Игорь Витальевич Осинькин хорошо подготовил команду: ребята понимали, как играть, как будет играть соперник. «Крылья» очень эффективно выстроили тактику на игру. И, конечно, хочу отметить два гола-красавца в исполнении «Крыльев», которые стали украшением этого матча, - отметил глава региона, его слова приводит «Чемпионат».

Обратил Дмитрий Азаров и на трудности, с которыми пришлось столкнуться «Крыльям».

- Перед матчем беспокоили травмы наших нападающих — Писарского и Шитова. Появились дополнительные сложности по ходу игры: Цыпченко, который сейчас в хорошей форме, получил повреждение, а молодому Карпицкому пока тяжеловато против такой мощной и силовой обороны, - считает губернатор.

«Не хватало понимания, что победу нужно выгрызать»

Игрой своей команды остался недоволен и главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. По его словам, футболисты должны пахать, выходя на поле, когда у команды нет ресурсов, даже в ущерб качеству работы с мячом.

- Самая большая претензия, о которой я говорил в раздевалке, - не хватало ответственности за эпизод, понимания, что победу нужно выгрызать, умирать на поле, до последнего биться, - сказал наставник «Ахмата» на послематчевой пресс-конференции.

На следующей неделе обе команды проведут свои первые матчи в группе С Кубка России. «Ахмат» 25 июля сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», «Крылья» днем позже примут в Самаре «Балтику».