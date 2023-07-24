Радужное пятно растеклось от Зольного до Ширяево: в Самарской области Волга покрылась пленкой из нефти

Загрязнение выявили в районе СНТ "Садовод 7" г.о. Жигулевск / Фото: t.me/s/samara_fish

В воскресенье, 23 июля 2023 года, на реке Волге в Самарской области появилось крупное маслянистое пятно. Радужная пленка образовалась в районе Жигулевска. Очевидцы сняли происшествие на видео.

- Волга около села Зольное очень сильно загрязнена какими-то горюче-смазочными материалами, - рассказал автор опубликованного в сети ролика.

Загрязнение дошло до Ширяево

Ситуацию прокомментировали в Волго-Камском ТУ Росрыболовства. В ведомстве сообщили, что накануне выезжали на место. Специалисты подтвердили факт загрязнения.

- В районе СНТ «Садовод 7» г.о. Жигулевск обнаружены следы нефтепленки. Гибель водных биологических ресурсов не зафиксирована, - отметили в надзорном ведомстве.

На поверхности Волги образовалась радужная пленка, которая цепляется за водоросли / Фото: t.me/s/samara_fish

По данным ТУ Росрыболовство, зона загрязнения растет. По состоянию на 21:40 воскресенья, 23 июля 2023 года, она достигла села Ширяево. Специалисты учреждения держат ситуацию на контроле. Они направят все собранные материалы в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Могут быть виноваты старые скважины

Информацию о загрязнении Волги также прокомментировал глава Жигулевска Илья Сухих. Он рассказал, что в овраге на территории СНТ в границах Зольного происходит выделение нефтепродуктов из почвы. Они просачиваются из-под земли и попадают в воду. В результате чего на поверхности Волги образовалась радужная пленка, которая цепляется за водоросли.

- Ранее в этом месте располагался нефтяной промысел. Возможно, изливаются подземные нефтяные хранилища или остатки нефти из скважин, - рассказал Илья Сухих.

Глава Жигулевска отметил, что воду в районе источника загрязнения проверили сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства. Проверка показала, что ущерб биоресурсам Волги нанесен не был. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, что остановить загрязнение реки.

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