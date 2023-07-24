Антистресс-фестиваль Кошкин джаз 2023 в Самаре: программа, кто выступит

Фестиваль пройдет 28-30 июля на набережной. Фото: антистресс-фестиваль «Кошкин Джаз» / vk.com/jazzcatsmr
Анстистресс-фестиваль «Кошкин Джаз» пройдет в Самаре 28-30 июля 2023 года на Маяковском спуске набережной Волги. Одновременно мероприятие будет проходить в Пензе и Ульяновске. Рассказываем, когда и где пройдет Кошкин джаз 2023 в Самаре и кто на нем выступит.
По словам организаторов, «Кошкин Джаз» — это первый в истории джаз-фестиваль «с кошачьим лицом» и первое в истории событие, которое свяжет в единое культурное пространство три города Центральной России.
На сцену в Самаре выйдут более 20 джазовых команд из Самары, Тольятти, Пензы.
28 июля
14.00-18.00 - Moving Club Fest. Финальный фестиваль летнего джазового лагеря «Moving Club Camp». Музыканты выступят в совершенно новых для себя составах, которые собрались в кэмпе. У ребят будет всего четыре дня, чтобы отработать репертуар и выйти на сцену «Кошкин Джаза».
29 июля
12:00-12:25 - дуэт Моника. Музыкальный центр притяжения
12:30-13:00 - BossaNostra
13:00-15:00 - Отборочный тур фестиваля «Джаз-детям»
15:00-15:35 - Jazz coals
15:40-16:15 - No Ember
16:25-16:55 - Nekrasov band
17:00-17:30 - Дуэт Екатерины Нестеровой и Юлии Землянской
17:40-18:20 - Jazz Steamers
18:30-19:00 - Притон Платона.
30 июля
12:00-12:45 - Pizza Plums
12:55-13:40 - Samba De Togliatti
13:50-14:20 - Василий Походун Band
14:30-15:1 - Carioca
15:20-15:50 - KontrabuzzZ
16:00-16:40 - Команда А
16:50-17:20 - Трио Black Coffee Jazz
17:30-18:00 - FJQ.
Вход на фестиваль бесплатный.