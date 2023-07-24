Антистресс-фестиваль Кошкин джаз 2023 в Самаре: программа, кто выступит

Фестиваль пройдет 28-30 июля на набережной. Фото: антистресс-фестиваль «Кошкин Джаз» / vk.com/jazzcatsmr

Анстистресс-фестиваль «Кошкин Джаз» пройдет в Самаре 28-30 июля 2023 года на Маяковском спуске набережной Волги. Одновременно мероприятие будет проходить в Пензе и Ульяновске. Рассказываем, когда и где пройдет Кошкин джаз 2023 в Самаре и кто на нем выступит.

По словам организаторов, «Кошкин Джаз» — это первый в истории джаз-фестиваль «с кошачьим лицом» и первое в истории событие, которое свяжет в единое культурное пространство три города Центральной России.

Программа фестиваля «Кошкин джаз» 2023 в Самаре

На сцену в Самаре выйдут более 20 джазовых команд из Самары, Тольятти, Пензы.

28 июля

14.00-18.00 - Moving Club Fest. Финальный фестиваль летнего джазового лагеря «Moving Club Camp». Музыканты выступят в совершенно новых для себя составах, которые собрались в кэмпе. У ребят будет всего четыре дня, чтобы отработать репертуар и выйти на сцену «Кошкин Джаза».

29 июля

12:00-12:25 - дуэт Моника. Музыкальный центр притяжения

12:30-13:00 - BossaNostra

13:00-15:00 - Отборочный тур фестиваля «Джаз-детям»

15:00-15:35 - Jazz coals

15:40-16:15 - No Ember

16:25-16:55 - Nekrasov band

17:00-17:30 - Дуэт Екатерины Нестеровой и Юлии Землянской

17:40-18:20 - Jazz Steamers

18:30-19:00 - Притон Платона.

30 июля

12:00-12:45 - Pizza Plums

12:55-13:40 - Samba De Togliatti

13:50-14:20 - Василий Походун Band

14:30-15:1 - Carioca

15:20-15:50 - KontrabuzzZ

16:00-16:40 - Команда А

16:50-17:20 - Трио Black Coffee Jazz

17:30-18:00 - FJQ.

Вход на фестиваль бесплатный.