После пляжа чешусь и чихаю, если не обмажусь кремами: самарчанка рассказала, как живет с аллергией на солнце

Алена призналась, что жить ей это не сильно мешает, но определенные неудобства есть. Фото: Алена ПРОВКИНА

Вы когда-нибудь слышали про аллергию на солнце? Да, такая есть, и такая есть у корреспондента «КП-Самара». Алена рассказала, что это за зверь такой, аллергия на солнце, и как с ней живется. Спойлер: штука не самая приятная.

Аллергия проявляется сезонно

Аллергия на солнце не самая популярная патология. За всю жизнь я встречала только несколько людей с явной реакцией на солнечные лучи.

О самой аллергии я узнала до того, как пошла в школу. Как-то летом на моей коже появились странные пузырьки, которые начали сильно чесаться. В нашей семье, к сожалению, уже встречались подобные случаи. В детстве специалист порекомендовал мне реже выходить на улицу, брать с собой солнцезащитный крем и не часто загорать в период обострения.

Проявлялась аллергия всегда в разных местах: на тыльной стороне ладоней, на коленках, локтях, щиколотках, один раз даже на плече. Небольшие пупырышки, которые покрывались коркой, доставляли неудобства, но жить, в принципе, не мешали. Аллергия проявлялась сезонно, особенно в разгар лета. Ближе к осени воспаления проходили и переставали чесаться, и я забывала о неудобстве до весны.

После пляжа чешусь и чихаю

Аллергия на солнце по-научному называется фотодерматит. Это повышенная чувствительность человека к солнечным лучам. Как рассказал мне заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ профессор Александр Жестков, реакция возникает у людей при повторном взаимодействии фотосенсибилизирующего лекарственного препарата или химического вещества с солнечным или ультрафиолетовым излучением. Химические вещества или их метаболиты поглощают фотоны света и образуют на коже фотоактивные соединения, которые вызывают реакции гиперчувствительность замедленного типа.

- Фотодерматит проявляется в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи после контакта с солнцем. Высыпания возникают на лице, реже на теле, совсем редко – на руках и ногах. Болезнь часто развивается при выезде на морские курорты – в страны с более активным солнцем, - отметил Александр Жестков.

Мне на море, к счастью, становиться легче: площадь пораженного аллергией участка уменьшается. Кажется, что это от соленой воды.

Такое, конечно, бывает далеко не со всеми, многим после купания в море становится хуже. Лучше перед поездками посоветоваться с врачом и изучить все меры предосторожности.

На волжские пляжи я могу ходить, но если не обмажусь кремами и не выпью таблетки, буду потом чесаться и чихать.

Как лечить аллергию на солнце

Всю свою сознательную жизнь мне приходилось слышать от врачей, что полностью вылечить аллергию такого типа не получится. Необходимо сократить время пребывания на улице и использовать препараты, которые смогут снять зуд. Аллергикам рекомендуют регулярно наносить на кожу солнцезащитные средства широкого спектра действия с высоким фактором защиты (SPF 50 и более). Также придется носить одежду и головные уборы, защищающие от солнечного света.

Вот и Александр Жестков это подтвердил. По словам специалиста, основным лечением является устранение воздействия лекарственного препарата, вызывающего нежелательный эффект и ограничение солнечного облучения.

- При наличии пузырей производят их вскрытие. На очаги эритемы и отека кожи применяют холодные компрессы или влажно-высыхающие повязки. Рекомендуется также применение увлажняющих средств и глюкокортикостероидных препаратов местного действия - при лечении острых воспалительных явлений их назначают в форме эмульсии, лосьона или крема. В некоторых случаях могут быть рекомендованы антигистаминные препараты или анальгетики, - рассказал профессор.

При тяжелой реакции врачи могут прописать гормональные средства. Повышенная чувствительность к свету в некоторых случаях может сохраниться в течение недель или даже месяцев. Самолечение в таком случае недопустимо, следует сразу идти к врачу.

Мешает ли аллергия жить?

Проявляется аллергия у всех по-разному. В моем случае, пузырьки вызывают зуд, но при правильном лечении абсолютно не мешают проводить время на пляже или гулять летом.

Моя знакомая Наталья, у которой тоже аллергия на солнце, рассказывала мне, что ей тоже особых неприятностей это не доставляет.

- Я начинаю часто чихать, небольшие высыпания появляются на лице, но не чешутся. Особенно сильно аллергия проявляется к середине лета, но уже ближе к концу августа все проходит, мне это не мешает и не доставляет неудобств. Вот такая «изюминка», - улыбается девушка.

В общем, надо спасаться кремами и одеждой, а еще поменьше быть на солнце. И быть на связи с врачом.