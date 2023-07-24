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Общество24 июля 2023 8:49

После пляжа чешусь и чихаю, если не обмажусь кремами: самарчанка рассказала, как живет с аллергией на солнце

Корреспондент «КП-Самара» рассказала, как живет с аллергией на солнце
Алена ПРОВКИНА
Алена призналась, что жить ей это не сильно мешает, но определенные неудобства есть.

Алена призналась, что жить ей это не сильно мешает, но определенные неудобства есть.

Фото: Алена ПРОВКИНА

Вы когда-нибудь слышали про аллергию на солнце? Да, такая есть, и такая есть у корреспондента «КП-Самара». Алена рассказала, что это за зверь такой, аллергия на солнце, и как с ней живется. Спойлер: штука не самая приятная.

Аллергия проявляется сезонно

Аллергия на солнце не самая популярная патология. За всю жизнь я встречала только несколько людей с явной реакцией на солнечные лучи.

О самой аллергии я узнала до того, как пошла в школу. Как-то летом на моей коже появились странные пузырьки, которые начали сильно чесаться. В нашей семье, к сожалению, уже встречались подобные случаи. В детстве специалист порекомендовал мне реже выходить на улицу, брать с собой солнцезащитный крем и не часто загорать в период обострения.

Проявлялась аллергия всегда в разных местах: на тыльной стороне ладоней, на коленках, локтях, щиколотках, один раз даже на плече. Небольшие пупырышки, которые покрывались коркой, доставляли неудобства, но жить, в принципе, не мешали. Аллергия проявлялась сезонно, особенно в разгар лета. Ближе к осени воспаления проходили и переставали чесаться, и я забывала о неудобстве до весны.

После пляжа чешусь и чихаю

Аллергия на солнце по-научному называется фотодерматит. Это повышенная чувствительность человека к солнечным лучам. Как рассказал мне заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ профессор Александр Жестков, реакция возникает у людей при повторном взаимодействии фотосенсибилизирующего лекарственного препарата или химического вещества с солнечным или ультрафиолетовым излучением. Химические вещества или их метаболиты поглощают фотоны света и образуют на коже фотоактивные соединения, которые вызывают реакции гиперчувствительность замедленного типа.

- Фотодерматит проявляется в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи после контакта с солнцем. Высыпания возникают на лице, реже на теле, совсем редко – на руках и ногах. Болезнь часто развивается при выезде на морские курорты – в страны с более активным солнцем, - отметил Александр Жестков.

Мне на море, к счастью, становиться легче: площадь пораженного аллергией участка уменьшается. Кажется, что это от соленой воды.

Такое, конечно, бывает далеко не со всеми, многим после купания в море становится хуже. Лучше перед поездками посоветоваться с врачом и изучить все меры предосторожности.

На волжские пляжи я могу ходить, но если не обмажусь кремами и не выпью таблетки, буду потом чесаться и чихать.

Как лечить аллергию на солнце

Всю свою сознательную жизнь мне приходилось слышать от врачей, что полностью вылечить аллергию такого типа не получится. Необходимо сократить время пребывания на улице и использовать препараты, которые смогут снять зуд. Аллергикам рекомендуют регулярно наносить на кожу солнцезащитные средства широкого спектра действия с высоким фактором защиты (SPF 50 и более). Также придется носить одежду и головные уборы, защищающие от солнечного света.

Вот и Александр Жестков это подтвердил. По словам специалиста, основным лечением является устранение воздействия лекарственного препарата, вызывающего нежелательный эффект и ограничение солнечного облучения.

- При наличии пузырей производят их вскрытие. На очаги эритемы и отека кожи применяют холодные компрессы или влажно-высыхающие повязки. Рекомендуется также применение увлажняющих средств и глюкокортикостероидных препаратов местного действия - при лечении острых воспалительных явлений их назначают в форме эмульсии, лосьона или крема. В некоторых случаях могут быть рекомендованы антигистаминные препараты или анальгетики, - рассказал профессор.

При тяжелой реакции врачи могут прописать гормональные средства. Повышенная чувствительность к свету в некоторых случаях может сохраниться в течение недель или даже месяцев. Самолечение в таком случае недопустимо, следует сразу идти к врачу.

Мешает ли аллергия жить?

Проявляется аллергия у всех по-разному. В моем случае, пузырьки вызывают зуд, но при правильном лечении абсолютно не мешают проводить время на пляже или гулять летом.

Моя знакомая Наталья, у которой тоже аллергия на солнце, рассказывала мне, что ей тоже особых неприятностей это не доставляет.

- Я начинаю часто чихать, небольшие высыпания появляются на лице, но не чешутся. Особенно сильно аллергия проявляется к середине лета, но уже ближе к концу августа все проходит, мне это не мешает и не доставляет неудобств. Вот такая «изюминка», - улыбается девушка.

В общем, надо спасаться кремами и одеждой, а еще поменьше быть на солнце. И быть на связи с врачом.

Общество: ВОПРОС ДНЯ