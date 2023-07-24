Синоптики обещают аж до +35. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогли немного отдохнуть от жары, однако по сообщению метеорологов, пекло скоро вернется. Расскажем, когда в Самару вернется жара в конце июля 2023 года.

Когда в Самару вернется жара в конце июля 2023

Если верить сервису Gismeteo.ru, то жара в Самару начнет возвращаться завтра, 25 июля. Этот день будет солнечным и ясным, воздух максимально прогреется до +28 градусов. Ночью до +21 градуса.

А в среду, 26 июля, ожидается уже настоящий зной. После обеда столбик термометра покажет +30 градусов. Ночь так же прогнозируется теплой - до +22 градусов.

Еще жарче будет в четверг, 27 июля, - до +34 градусов, ясно и без осадков. Правда, немного ветрено: 3-8 м/с. В пятницу, 28 июля, ожидается самый горячий день на этой неделе. Воздух может раскалиться до +35 градусов.

Выходные дни в Самаре тоже будут жаркими. В субботу - до +31 градуса, в воскресенье - до +28, без осадков.

Синоптики Приволжского УГМС тоже прогнозируют скорое возвращение жары. Уже завтра, 25 июля, температура воздуха может достигнуть отметки в +30 градусов. Жара будет сопровождаться ветром сил в 5-10 м/с юго-западного направления.

Самыми жаркими днями на этой неделе будут четверг и пятница. Самарцам предстоит вытерпеть до +35 градусов днем.

При этом, средняя температура воздуха в третьей декаде июля в Самаре ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений.