«В тот момент я поняла, зачем живу»: самарчанка откровенно рассказала, как перенесла химиотерапию и дважды победила рак

Аля думала, что страшнее всего – потерять волосы, но оказалось, что это мелочь. Фото: из архива героя публикации.

По данным министерства здравоохранения РФ, в стране онкологическими заболеваниями страдают 4 млн россиян. Примерно 68% жителей России пренебрегают профилактическими обследованиями на выявление онкологии. К сожалению, сейчас злокачественные заболевания занимают лидирующие позиции по уровню смертности не только в России, но и во всем мире. Вовремя обнаруженный очаг заболевания может сохранить вам жизнь.

Жительница Самары Аля Казакбаева столкнулась в онкологией в 2021 году. У нее был рак шейки матки. Женщина смогла справиться с ним, но заболевание вернулось. Аля рассказала журналисту «КП-Самара», с какими испытаниями она столкнулась.

«Я поняла, что хочу жить»

Меня зовут Аля Казакбаева, мне 37 лет. По образованию я медик, у меня два диплома. Первый диплом у меня медицинской сестры, второй - диплом фельдшера, а сейчас я учусь на высшее сестринское образование. Мечтаю в дальнейшем построить карьеру в преподавательской деятельности. Вся жизнь у меня связана с медициной, хотя в семье я единственный медик. Всегда считала, что это дело моей жизни.

Диагноз мне поставили в мае 2021 года. Когда мы, как и полагается медработникам, проходили очередной ежегодный медосмотр. В тот период я почувствовала, что что-то не так. Недолго думая решила пройти полное обследование. Пришлось много ездить по клиникам, сдавать анализы, благодаря чему выяснилось, что у меня рак шейки матки со злокачественной карциномой [вид злокачественной опухоли, - прим. автора].

Меня эта новость повергла в шок. Я, наверное, неделю лежала и рыдала, просто потому что не могла осознать, что это происходит со мной. Мне было очень страшно. В тот момент ко мне пришло осознание я хочу жить! Я поняла, зачем я живу и для чего.

Мне повезло, что рядом со мной была моя семья. Уже 16 лет я нахожусь в браке. У нас с мужем есть две дочки, старшей 15, а младшей 10. Мой муж всегда был со мной: он возил меня на обследования и просто постоянно поддерживал дома. Девочкам пришлось рано повзрослеть. В нашей семье нет запретных тем, поэтому я не скрывала, что что-то происходит. Я считаю, что оставлять детей в неведении нельзя, поэтому, когда все произошло, я поговорила с ними, объяснила, что это такое, что это не так страшно.

Не было никаких предвестников доброкачественной опухоли, поэтому дело не требовало отлагательств. Все происходило очень быстро, уже в том же месяце (в мае), меня прооперировали, все удалили, провели два курса лучевой терапии. После проведения всех процедур, по итогам обследования, у меня было все хорошо: не было ни метастаз, ничего. Я зажила обычной жизнью.

«Мой мир рухнул дважды»

После этого я вышла на работу и старалась зажить своей прежней жизнью. Все было хорошо, но до поры до времени. В январе 2022 года я переболела ковидом. С того времени я начала жаловаться на лимфоузлы, поэтому опять стала бегать по врачам и обследоваться. Результаты пришли хорошие, только вот один лимфоузел был подозрительным. С тех пор я была под особым наблюдением.

В конце 22 года я опять заразилась ковидом. Когда я переболела, начались очередные плановые обследования медработников. У меня нашли метастазу в брюшной полости (злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесенные с током крови или лимфы в другие участки тела, - прим. автора). Тогда было принято решение, что мне необходима химиотерапия.

Когда мне во второй сказали, что у меня рак - мой мир рухнул. Я снова впала в тяжелое эмоциональное состояние. Постоянные мысли о себе, муже и детях угнетали меня. Времени на страдания не было, поэтому я в срочном порядке начала проходить лечение.

С февраля 2023 года по сегодняшний день я прохожу химию. Пройден уже основной блок, сейчас идет поддерживающее лечение. 9 июня этого года я закончила шестикурсный блок химиотерапии, после чего мне провели обследование и – аллилуйя! - метастазы не обнаружили! С уверенностью можно сказать - я победила. Лечение продолжается до сих пор, чтобы, грубо говоря, закрепить результат.

«Я не привыкла сдаваться»

Самым трудным для меня была химиотерапия. Поначалу у меня был огромный страх, как для женщины, что я потеряю волосы. Оказалось, что это не самое страшное. лечения химией, ты чувствуешь себя очень плохо, так как ты получаешь дозу тяжелых препаратов.

Волосы, конечно, я тоже потеряла. Примерно на 20-й день после начала химии у меня стали выпадать пряди волос. Морально было очень тяжело, я много и горько плакала.

У меня твердый характер, я не привыкла сдаваться. Всю жизнь я стараюсь преодолевать боль и идти вперед. В моменте я взяла себя в руки и сказала себе: «Ну и что плакать? От моих слез легче не станет ни мне, ни моей семье». Затем взяла машинку и состригла волосы. В тот день я вошла в свой новый образ и принял себя такой, какая я есть.

Потеря привычного образа длинноволосой брюнетки оказалась мелкой проблемой. После лечения химией я приезжала домой и чувствовала себя очень плохо. Я не могла банально есть. Наверное, только благодаря поддержке моего мужа и дочек во мне появлялись силы. Когда ты видишь своего любимого человека, своих детей, которые всячески тебя поддерживают, то начинаешь оживать. В тот период девочки стали очень самостоятельными. Если раньше я их берегла и старалась большую часть бытовых обязанностей брать на себя, то во время болезни у меня не было на это сил.

Несмотря на болезнь я старалась вставать и потихоньку делать домашние дела. Да, я могла стоять и мыть посуду не 20 минут, а 2 часа с передышками, но я заставляла себя что-то делать. Мне не хотелось себя жалеть. Да, идет лечение, да, тяжелое, но у меня все хорошо, я со всем справлюсь.

Мне бы хотелось сказать людям, которые сейчас столкнулись с этим диагнозом и которым предстоит тяжелый путь - верьте в себя! Помните, все можно победить. Самое главное - жить здесь и сейчас, сегодня, а не завтра. Не нужно откладывать, просто наслаждайтесь настоящим, получайте от каждой минуты максимум, а также позволяйте себе быть свободнее и легче.