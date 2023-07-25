Волга важнее, чем метро: главные критерии для выбора квартиры в ипотеку в Самаре

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Приобретение жилья — ответственный шаг, к которому эксперты рекомендуют подходить вдумчиво и аккуратно, чтобы сделанный выбор радовал многие годы. Первым делом стоит определиться с географическим положением будущей квартиры, ведь его не изменишь ни ремонтом, ни перепланировкой. «КП» – Самара» провела опрос в социальных сетях и выяснила, что для горожан важнее всего при выборе будущего места жительства (голосовать можно было сразу за несколько вариантов). А эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера объяснили, на что нужно обращать внимание в первую очередь при покупке квартиры в ипотеку в Самаре.

Остановки общественного транспорта и социальная инфраструктура

Традиционно одним из главных критериев комфорта считается транспортная доступность жилья. В столице, как правило, на первый план выходит близость метро. Однако среди читателей «КП» – Самара» важность метрополитена отметили лишь 14,5% опрошенных. Гораздо важнее для наших земляков оказались расположенные рядом с домом остановки автобуса или трамвая (30%).

Из других объектов, которые хочется видеть поблизости от своего ЖК, самарцы выделили Волгу (27% опрошенных) и исторический центр — жить неподалеку от него мечтают 18% горожан. Но самое главное — так ответили 52% процента участников голосования — это чтобы в шаговой доступности от дома находились объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады и поликлиники.

А вот стоимость квартиры, как ни удивительно, назвали важным фактором лишь 4% опрошенных. Получается, комфорт дороже денег.

Фото: Антон СЕНЬКО

20 минут на «дорогу домой»

Эксперты Домклик тоже советуют при выборе места жительства тщательно изучить свой будущий район. Когда квартал только строится, прогнозировать сложнее — планы застройщика и города могут измениться. Однако если речь идет об уже обжитых локациях, то все гораздо проще.

– Если вы активно занимаетесь спортом, узнайте, есть ли рядом фитнес-центры, стадионы, обустроенные беговые дорожки и уличные тренажеры. Если у вас ребенок или вы планируете детей — проверьте, как близко расположены школы, детские сады и насколько они укомплектованы, – советуют эксперты Домклик. – Немаловажным является наличие поблизости поликлиники. Также постарайтесь выяснить перспективу строительных работ рядом с домом. Иначе, возможно, вместо живописного сквера из окна вы вскоре будете видеть стройку.

Что касается транспортной доступности, то эксперты советуют оперировать не абстрактной удаленностью от городских достопримечательностей или центральных магистралей, а вполне конкретным расстоянием до обычных точек ваших ежедневных маршрутов.

– Есть такое понятие, как «дорога домой», – говорит риелтор Анна Смирикова. – Это расстояние до работы, учебы, школы, садика, поликлиники, фитнес-центра, точек общепита и т. д. Так вот для комфортной жизни эта самая «дорога домой» должна занимать не более 15–20 минут — пешком или на машине с учетом всех пробок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повысить комфорт

Будем реалистами: это во время опроса легко ответить, что «цена – не главное», а в жизни все часто решают именно финансы. Взять тот же район: квартира в более комфортном месте может оказаться просто не по карману. Стоимость недвижимости в разных районах Самары действительно отличается очень существенно.

Однако, учитывая, что большинство сделок сегодня совершается с привлечением ипотечных средств, возможность для маневра все-таки есть. Во-первых, можно волевым усилием просто взять и расширить границы бюджета на покупку недвижимости и выбрать квартиру поближе к центру, Волге, лучшей школе города и так далее.

– Разница в цене объекта в миллион рублей часто существенно повышает комфорт жизни, выводя его на качественно другой уровень. При этом ежемесячный платеж по кредиту получается больше всего на 5–6 тысяч рублей, – отмечают эксперты Домклик.

Просчитать все возможные варианты поможет ипотечный калькулятор.

Во-вторых, ради желанного района можно «поиграть» с категорией будущей квартиры — и вместо вторички взять новостройку или наоборот. Новое жилье сегодня стоит дороже, зато у вторичного — выше ставки по ипотеке. В итоге платежи получаются одинаковыми. И это не просто гипотеза: Домклик этим летом провел исследование и выяснил, что средний размер выплат по кредиту у самарских покупателей вторички — 24 тысячи рублей в месяц, а это столько же, сколько у обладателей новостроек и «Семейной ипотеки» от Сбера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В-третьих, взять квартиру подороже в районе получше, но при этом не увеличить расходы на ипотеку вполне реально, если вы займетесь жилищным вопросом в ближайшее время. Дело в том, что до конца августа Сбер снизил ставки по льготным программам ипотеки — «Семейной», «Господдержке» и «IT-ипотеке». «Скидка» составляет 0,3%. На практике это означает, что вы сможете присмотреть квартиру примерно на 150–200 тысяч рублей дороже (а значит, и комфортнее), чем планировали. Ну или просто будете меньше отдавать банку все годы выплат. Купить квартиру в новостройке по «Семейной ипотеке» от Сбера летом 2023 года можно по ставке от 5,4%, а по ипотеке с господдержкой — от 7,4%.

Подробнее об этом советуем узнать в журнале Домклик.

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