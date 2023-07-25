Людям приходится прыгать и почти взлетать над дорогой, чтобы перейти на другую сторону Фото: скриншот видео

Утром во вторник, 25 июля 2023 года, в Самаре затопило улицу Мичурина. Проезжая часть превратилась в полноводную реку в районе ТЦ «Аквариум». Без воды остались жители микрорайона «Мичуринский». Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия коммунальной аварии.

– Возле ТЦ «Аквариум» на улице Мичурина потоп. Ни дорогу не перейти, ни на остановку пробраться! – пишут в соцсетях горожане.

Проезжая часть ул. Мичурина превратилась в полноводную реку / Фото: Подслушано Самара

По данным администрации Самары, дорогу затопило из-за повреждения водовода на пересечении улиц Мичурина и Клинической. Коммунальная авария произошла около 8 часов утра в районе парковки ТЦ «Аквариум». Специалисты компании «СКС» уже выехали на место и занимаются устранением утечки.

– Повреждение сильное, с выходом на поверхность достаточно большого объема воды. Пока микрорайон «Мичуринский» будет на пониженном давлении – на верхних этажах, возможно, не будет хвать воды. Сотрудники «СКС» приступили к устранению: сейчас отключат водовод, переведут дома на другие магистральные линии водоснабжения. Восстановить водоснабжение планируется после обеда, – рассказал замглавы города – руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Сколько именно домов попали в зону отключения, пока неизвестно. Ресурсоснабжающая компания обещает опубликовать список адресов после переключения на резервные схемы. В ближайшее время планируется подать бойлеры с водой. Один из них разместят на улице Клинической, 20. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары отмечают, что работы по устранению утечки не должны повлиять на движение общественного транспорта.

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