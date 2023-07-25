В Приволжье каждый может найти место по душе: здесь и пляжи, и природные красоты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины лета позади, и если вас нестерпимо тянет уехать-таки в путешествие, вы в этом не одиноки. Отпуск отгулян или еще не скоро? Не беда, мы собрали для вас места в Приволжье, куда можно съездить на выходные. Тем более, что они не уступают красотам по всему миру. Рассказываем, куда съездить на выходные в Приволжье.

Шотландия в Чувашии

Мост пользуется большой популярностью у туристов. Фото: Shutterstock

Всего 100 км от Чебоксар, и вы в Шотландии. Через речку Уту около деревни Мокры в Канашском районе Чувашии перекинут красавец Мокринский мост. Он очень похож на знаменитый виадук Гленфиннан. Вы наверняка его знаете – по нему мчался «Хогвартс Экспресс» из фильмов про Гарри Поттера.

Внешне эти мосты очень похожи, чувашский только пониже (30 метров у виадука в Шотландии и 20 метров у Мокринского моста) и совсем чуть-чуть уже. Впрочем, вряд ли это испортит вам настроение и фотографии.

Волжская Нормандия

С одной стороны бескрайний волжский простор, с другой – почти отвесная стена. Она серая, иногда нестерпимо белая и даже с синими прожилками, высотой больше 100 метров и тянется вдаль на два километра. Это впечатляет.

Называется эта громадина утес Синее Лбище и находится в Саратовской области. Похожее увидеть в Нормандии или в Англии (знаменитый мыс Бичи-Хед).

Нижегородская Швейцария

Площадь парка 380 гектаров. Фото: парк «Швейцария».

Крупнейший парк Нижнего Новгорода не случайно назван «Швейцарией». Здешние пейзажи всегда напоминали альпийские дали, поэтому когда в 1903 году здесь решено было создать парк, над названием долго не раздумывали.

Крутые волжские склоны, виды на безмятежную реку, утопающие в дымке дали – все это быстро сделало парк одним из самых любимых мест отдыха. Сейчас его площадь превышает 380 гектаров. На этой территории есть уголки и для безмятежного отдыха, и для занятий спортом, и для пикника на природе. Одной из фишек парка стал недавно открывшийся планетарий. Теперь любоваться звездами можно вдалеке от городских огней, наслаждаясь звуками музыки.

В северной части парка расположен дендрарий, куда свозились редкие образцы деревьев со всей страны. На удивление все они прижились на гостеприимной нижегородской земле. Так что теперь поездка в этот парк может заменить не одно путешествие.

В Башкирию, как во Францию

Пещера находится в знаменитом заповеднике Шульган-Таш. Фото: Shutterstock

Нет, европейской архитектуры вы там не найдете, зато найдете кое-что поинтереснее. Отправляйтесь в заповедник Шульган-Таш прямиком к Каповой пещере.

Во-первых, это очень живописное место: 30-метровая арка на входе и озеро с голубой водой. Не обманывайтесь небольшими размерами озера, оно очень глубокое (больше 80 метров) и окутано разными легендами и мифами.

Во-вторых, это очень важное место. На стенах Каповой пещеры рисунки, которым от 14 до 18 тысяч лет. Это-то и роднит это место с пещерой Ласко во Франции.

Русская Ницца

Пляж в Самаре прямо в центре города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару сравнивают с Барселоной и с Ниццей. С первой – из-за расслабленного настроения, которое царит на местных пляжах летом. Со второй – тоже из-за пляжей, но по другой причине.

Отправиться загорать в Самаре можно прямо после осмотра достопримечательностей, а иногда и во время. Пляж в центре города и сближает Самару с Лазурным берегом. Да, в Самаре нет моря, однако, как говорят местные, зачем ехать на море, когда есть Волга? Сравнить самостоятельно точно стоит.

Гватемала под Казанью

Под Казанью есть очень колоритный остров-град Свияжск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров-град Свияжск в Татарстане – удивительное место. И не смотрите, что население там меньше 300 человек, у Свияжска богатая история. Его построили еще при Иване Грозном, чтобы взять Казань. В остров он превратился позднее, при строительстве ГЭС, но именно это и сделало маленький населенный пункт в Татарстане одним из самых популярных среди туристов мест в Поволжье.

В мире по пальцам можно пересчитать города-острова. Есть такие на Мальдивах, в Европе и в Центральной Америке. Например, город Флорес в Гватемале. Он тоже соединен с большой землей дамбой и тоже имеет богатую историю, это и родник Флорес со Свияжском.

В Свияжск надо ехать за старинной архитектурой и атмосферой старой Руси.

Мертвое море в Оренбуржье

Корочка после купания в озерах Соль-Илецка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитое Мертвое море на Ближнем востоке и крошечное озеро Развал в небольшом курортном городке Соль-Илецк в Оренбургской области роднит вода. Она в озере по составу почти такая же, как в знаменитом море. После вод Развала кожа покрывается небольшой соленой корочкой.

Да, озеро в Оренбуржье в тысячу раз меньше Мертвого моря, но в Соль-Илецке водоем не один, там целый озерный комплекс. В каждом водоеме свой состав, так что можно подобрать воду по душе.

Пермская Япония

В Кунгурской пещере делают ледяные скульптуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае много интересных природных достопримечательностей. Обязательно надо посетить Каменный город, Усьвинские столбы, Белую гору. Мы же поговорим о месте, которое стоит на первом месте почти во всех топах достопримечательностей Пермского края – о Кунгурской ледяной пещере.

Эта пещера считается одной из самых эффектных в мире и одним из самых красивых природных мест России. Особенно красочно она выглядит, когда там включают свет. Словами это не описать, надо увидеть.

У Кунгурской пещеры есть своя сестра в Японии – ледяная пещера Нарусава. И в Японии, и в Пермском крае вы будто попали внутрь замерзшего водопада.