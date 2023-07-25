«Вылечусь и станцую вальс всем болезням назло»: врачи из Самары поставили на ноги пациентов из Снежного

Специалисты из Самары помогли пациентам из Снежного подняться на ноги Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В середине июля 2023 в Самару прибыли пациенты с поражением тазобедренных и коленных суставов из Снежного. Девять человек направили на лечение в клиники Самарского государственного медицинского университета. Врачи успешно провели ортопедические операции всем больным. Сегодня гости областной столицы проходят реабилитацию. Журналист «КП-Самара» побывала в медучреждении и пообщалась с пациентами и врачами.

Мучили сильные боли

Еще на прошлой неделе самарские специалисты провели высокотехнологичные ортопедические операции девяти пациентам из Снежного. У каждого — серьезный диагноз. Лечение требовало хирургического вмешательства.

Пациенты проходят лечение в клиниках СамГМУ по федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-К нам поступили пациенты с поражением тазобедренных и коленных суставов из Снежного. Это и остеоартрозы, и ложный сустав шейки бедра, и посттравматические деформации. Все эти заболевания сопровождаются сильными болями, - заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач травматолог-ортопед Дмитрий Кудашев.

Прибывшие пациенты из ДНР остались довольны профессионализмом и отношением медицинского персонала. Гости из Снежного не скрывают эмоции и бесконечно благодарят самарских врачей.

Сергей Русанов полжизни проработал на шахте, сегодня он на пенсии. 61-летний мужчина признался: невыносимые боли в ноге мучили его несколько лет, а в прошлом году Сергей и вовсе взялся за трость. Его диагноз — хронический коксартроз.

-Очень больно было наступать на ногу. Терпеть стало невозможно, - говорит житель Снежного. – У нас, конечно, такие операции не делают. Ну, если только за большие деньги. Сейчас чувствую себя прекрасно, уже хожу по коридору. Опыт и отношение здесь на высшем уровне.

Врачи успешно провели ортопедические операции девяти жителям Снежного Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Нас с улыбками приняли ночью»

А Светлана Павлюкова как узнала, что с Снежное прибыли врачи из Самары, сразу поняла — это ее единственный шанс. У женщины артроз коленного сустава. Сама Светлана трудится медицинской сестрой детского инфекционного отделения. Жительнице ДНР приходилось заниматься самолечением, другого выбора не было.

-Боли были невыносимые, так еще и хромота. Я ее очень сильно стыдилась, честно говоря. Оставалось только терпеть это все, уже смирилась, но тут самарские врачи приехали, и я сразу побежала на прием, - говорит Светлана. – Спасибо Самаре! Нас с улыбками приняли ночью, с нашей медициной не сравнить, я медработник и знаю, о чем говорю.

По словам пациентки, после восстановления она обязательно вернется к работе.

-Почти сразу на ноги встала, сейчас хожу понемногу! Знаете, о чем мечтаю? Вальс станцевать, - сквозь слезы выдала женщина. –Вылечусь всем назло и станцую!

Пациентов ждет реабилитация

Уже на днях пациентов переведут в отделение реабилитации. По прогнозам медиков, восстановление займет около двух недель. По словам Дмитрия Кудашева, пациенты проходят лечение в клиниках СамГМУ по федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи. Этот заезд уже третий. В начале 2023 года медики помогли встать на ноги еще 13 пациентам.

Всего медики помогли встать на ноги 22 пациентам из ДНР Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Министерство здравоохранения Самарской области организует выездные мультидисциплинарная бригады. Наши специалисты несколько раз в год выезжают в город Снежное и отбирают пациентов с самыми сложными деформациями, - говорит Дмитрий Кудашев. -К сожалению, по месту жительства пациентам невозможно выполнить такие высокотехнологичные виды оперативных вмешательств.