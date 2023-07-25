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Общество25 июля 2023 8:00

«Вылечусь и станцую вальс всем болезням назло»: врачи из Самары поставили на ноги пациентов из Снежного

Самарские врачи провели ортопедические операции пациентам из Снежного
Анастасия ЗУБКОВА
Специалисты из Самары помогли пациентам из Снежного подняться на ноги

Специалисты из Самары помогли пациентам из Снежного подняться на ноги

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В середине июля 2023 в Самару прибыли пациенты с поражением тазобедренных и коленных суставов из Снежного. Девять человек направили на лечение в клиники Самарского государственного медицинского университета. Врачи успешно провели ортопедические операции всем больным. Сегодня гости областной столицы проходят реабилитацию. Журналист «КП-Самара» побывала в медучреждении и пообщалась с пациентами и врачами.

Мучили сильные боли

Еще на прошлой неделе самарские специалисты провели высокотехнологичные ортопедические операции девяти пациентам из Снежного. У каждого — серьезный диагноз. Лечение требовало хирургического вмешательства.

Пациенты проходят лечение в клиниках СамГМУ по федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи

Пациенты проходят лечение в клиниках СамГМУ по федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-К нам поступили пациенты с поражением тазобедренных и коленных суставов из Снежного. Это и остеоартрозы, и ложный сустав шейки бедра, и посттравматические деформации. Все эти заболевания сопровождаются сильными болями, - заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач травматолог-ортопед Дмитрий Кудашев.

Прибывшие пациенты из ДНР остались довольны профессионализмом и отношением медицинского персонала. Гости из Снежного не скрывают эмоции и бесконечно благодарят самарских врачей.

Сергей Русанов полжизни проработал на шахте, сегодня он на пенсии. 61-летний мужчина признался: невыносимые боли в ноге мучили его несколько лет, а в прошлом году Сергей и вовсе взялся за трость. Его диагноз — хронический коксартроз.

-Очень больно было наступать на ногу. Терпеть стало невозможно, - говорит житель Снежного. – У нас, конечно, такие операции не делают. Ну, если только за большие деньги. Сейчас чувствую себя прекрасно, уже хожу по коридору. Опыт и отношение здесь на высшем уровне.

Врачи успешно провели ортопедические операции девяти жителям Снежного

Врачи успешно провели ортопедические операции девяти жителям Снежного

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Нас с улыбками приняли ночью»

А Светлана Павлюкова как узнала, что с Снежное прибыли врачи из Самары, сразу поняла — это ее единственный шанс. У женщины артроз коленного сустава. Сама Светлана трудится медицинской сестрой детского инфекционного отделения. Жительнице ДНР приходилось заниматься самолечением, другого выбора не было.

-Боли были невыносимые, так еще и хромота. Я ее очень сильно стыдилась, честно говоря. Оставалось только терпеть это все, уже смирилась, но тут самарские врачи приехали, и я сразу побежала на прием, - говорит Светлана. – Спасибо Самаре! Нас с улыбками приняли ночью, с нашей медициной не сравнить, я медработник и знаю, о чем говорю.

По словам пациентки, после восстановления она обязательно вернется к работе.

-Почти сразу на ноги встала, сейчас хожу понемногу! Знаете, о чем мечтаю? Вальс станцевать, - сквозь слезы выдала женщина. –Вылечусь всем назло и станцую!

Пациентов ждет реабилитация

Уже на днях пациентов переведут в отделение реабилитации. По прогнозам медиков, восстановление займет около двух недель. По словам Дмитрия Кудашева, пациенты проходят лечение в клиниках СамГМУ по федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи. Этот заезд уже третий. В начале 2023 года медики помогли встать на ноги еще 13 пациентам.

Всего медики помогли встать на ноги 22 пациентам из ДНР

Всего медики помогли встать на ноги 22 пациентам из ДНР

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Министерство здравоохранения Самарской области организует выездные мультидисциплинарная бригады. Наши специалисты несколько раз в год выезжают в город Снежное и отбирают пациентов с самыми сложными деформациями, - говорит Дмитрий Кудашев. -К сожалению, по месту жительства пациентам невозможно выполнить такие высокотехнологичные виды оперативных вмешательств.

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