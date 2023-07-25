Нож Сухова и носик кошки: где в Самаре можно загадать желание

Этот милый котик исполняет желания. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В каждом городе есть культурные и природные объекты, с которыми местные жители и туристы связывают исполнение желаний. Есть такие и в Самаре. Рассказываем обо всех местах, где в Самаре и Самарской области можно загадать желание

Памятник отопительной батарее

Эту скульптуру на Волжском проспекте в народе называют просто «кошка». Она расположена возле «Дна», что делает это место проходным и для горожан, и для туристов. Сегодня носик бронзовой кошки отполирован до блеска - принято его тереть и загадывать желание. Для его исполнения можно прикоснуться и к хвосту животного.

Буратино

Охотно самарцы прикасаются и к золотому ключику в руках Буратино. Он стоит возле входа в Литературный музей на улице Фрунзе. Существует среди молодежи поверье: если дотронешься до ключика — станешь богатым , а если до книги — успешно сдашь экзамен. А нос Буратино трут для общего благополучия.

Товарищ Сухов

Знаменитый герой фильма «Белое солнце пустыни» гордо стоит на самарской набережной. Туристы с удовольствием с ним фотографируются, а еще любят потереть нос, нож и часы - на удачу.

Дерево желаний на Вертолетке

На Вертолетной площадке в поселке Управленческий растет обычное дерево, которое уже давно превратилось в дерево желаний. На него вешают ленточки и лоскутки и загадывают желание. Сначала это делали только молодожены, а теперь все, кто хочет, чтобы их заветное желание стало реальностью.

Сам ритуал родом из Сибири - там люди заранее готовили лоскутки ткани определенного цвета в зависимости от того, к каким высшим силам они обращаются за исполнением желания.

Где можно загадать желание в Самарской области

Святой источник в Ташле

Достопримечательность известна далеко за пределами нашей области. Чтобы желание непременно исполнилось, нужно трижды окунуться в воду и столько же раз покреститься. Особенно любимо это место православными христианами. Женщина едут на источник, чтобы вымолить детей.

Гора Светелка

Еще одним чудесным местом считают гору Светелку в Шигонском районе. Если взобраться на 290-метровую возвышенность, с которой начинаются Жигулевские горы, то ваше желание обязательно сбудется. А еще со Светелки открывается изумительный вид на Волгу.

Дуб в Торновом

В селе Торновом вблизи Рождествено на урочище Репчапря растет большой дуб, который назвали Большая Каль. Когда-то давно у местных жителей он считался священным. Вокруг него проводили различные ритуалы, в том числе связанные и с исполнением желаний. Чтобы загадать желание, сегодня нужно залезть на дуб и подумать о том, чего вы хотите.