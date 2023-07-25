Сделают четыре спуска к реке и зоны отдыха: в двух городах Самарской области благоустроят набережную и парк

Парк Чапаева в Чапаевске собираются привести в порядок в 2024-2025 годах. Фото: Минстрой РФ.

Победителями восьмого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали два города Самарской области. 24 июля во Владивостоке прошла церемония подведения итогов и награждения лауреатов. Победителями стали 145 проектов из 395 заявленных.

От Самарской области на конкурс отправили шесть заявок от пяти городов, победили две – заявки Сызрани и Чапаевска. Жюри выделило два проекта – благоустройство набережной реки Крымза в Сызрани и парка имени В.И. Чапаева в Чапаевске. В обновленном виде они должны предстать в 2024-2025 годах.

Четыре спуска к реке и велодорожки

Поступившие заявки проходили экспертный отбор архитекторов, градостроителей, экономистов и т.д.

- Главная задача конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. За время существования отобрано 1027 объектов: это 421 парк, 206 набережных, 148 площадей, 252 улицы и пешеходные зоны, – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В номинации «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» 91,96 балла набрала Сызрань. Здесь будет реализован проект по благоустройству набережной реки Крымза у стадиона «Кристалл», на который выделят 105,2 млн рублей.

Территория, на которой планируется благоустроить третью набережную имеет протяженность в 1 км длинной. По замыслу архитекторов планируется установить четыре спуска, а вдоль берега Крымзы создать пешеходную зону и велодорожки.

Вот так будет выглядеть набережная Крымзы в Сызрани после обновления. Фото: Минстрой РФ.

Новое место для отдыха в Чапаевске

Впервые в конкурсе победил проект Чапаевска, там обновят парк имени В.И. Чапаева. На это город получит грант - 98,7 млн рублей.

В конкурсе Чапаевске набрал 82,802 балла и победил в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно».

В парке планируют сделать новые зоны отдыха. Старт работ по благоустройству территорий намечена на следующий год. Над проектами работала компания «БЕРСО».