«Авиация работает без перерыва»: туристы из Самары рассказали о пожаре в турецком Кемере

Самарцы рассказали о пожаре в турецком Кемере. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Турции вспыхнули лесные пожары, в огне оказались популярные у российских туристов курорты. Как известно, возгорания зафиксированы сразу в трех турецких провинциях — Анталье, Манисе и Кахраманмараш. Судя по всему, виной всему стала очень жаркая погода. Журналисты «КП-Самара» связались с самарцами, которые сейчас находятся в Турции и расспросили их о ЧП.

«Основную часть уже затушили»

-Телефон разрывается от уведомлений, люди без остановки спрашивают о ситуации с пожаром. Я сейчас здесь и уверяю, что в Кемере все спокойно! В городе ничего не горит, - поделилась с журналистом «КП-Самара» местная жительница Мария.

Пожарная авиация не дает огню добраться до жилых домов. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Сама Мария родом из Самары, но вот уже 13 лет девушка живет в популярном для россиян городе-курорте — турецком Кемере. На свою вторую восточную родину она вернулась как раз в ночь, когда начался пожар — с понедельника 24 июля на вторник 25 июля 2023.

-Не город горит, а лес напротив Кемера, уже основную часть, которая находится со стороны Гейнюка, затушили. Остался небольшой участок. Думаю, уже очень скоро все потушат. Авиация работает без перерыва, самолеты летают один за другим!

«Никакой паники нет»

Самарская турчанка поделилась с «КП-Самара» фотографиями и видео с места пожара. Судя по кадрам, задымление можно заметить высоко в лесных горах. Пожарная авиация не дает добраться до жилых домов.

-Жара, конечно, сейчас! Но в это время так всегда было. Паники никакой нет, лететь к нам можно, - уверяет Мария.

Местные жители ведут себя спокойно и не паникуют. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Действительно, местных жителей огромные клубы белого дыма вовсе не смущают. Турки спокойно передвигаются по улицам и спешат по своим делам.

«Делаем вид, что все хорошо»

А вот некоторых туристов пожар серьезно напугал. Алексей из Самары в Кемере отдыхает третий день. По словам мужчины, небольшое зарево он заметил ночью в горах недалеко от отеля. Волжанин признался: от увиденного немного растерялся.

-Узнал о всей ситуации ночью. Работники отеля, где я остановился, успокоили меня, мол, все под контролем. А уже утром были отчетливо слышны звуки вертолетов, видимо, стали тушить возгорание.

Лесные горы окутаны белым дымом. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Правда, всеобщее спокойствие заставило отдыхающего быстро расслабиться и продолжать наслаждаться пребыванием на курорте.

-Ситуация не ухудшается, это точно. Воздух-то чистый! Отель продолжает работать, персонал не волнуется. Делаем вид, что все хорошо, - смеется Алексей.

А некоторые самарцы и вовсе узнали о пожаре от родственников из России.

-Дела обстоят отлично, в отеле тоже все спокойно. О пожаре и все страшные новости мы знаем от семьи и близких, которые сейчас находятся в России, - поделилась туристка Полина. – Сегодня видели, как в наш отель заселилась очередная большая компания новых туристов. Небо чистое, вот, сами посмотрите! (Полина поделилась фото)

Некоторые самарские туристы узнали о пожаре от родственников из России. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Постоянно на связи с туристами»

Журналист «Комсомолки» связалась и с самарскими турагентами, чьи клиенты сейчас проводят отпуска в Турции.

-Там все под контролем, переживать не стоит! Мы постоянно находимся со всеми на связи, - говорит директор туристического агентства «Лайм Тревел» Олеся.

Советует успокоиться и турагент Екатерина. Ей тоже не поступало никаких жалоб от клиентов. С одной из них мы как раз и пообщались.

-У меня есть самарцы в Турции, да. Все спокойно, отдыхают!