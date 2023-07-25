Сбежала от постылого мужа, беременная четвертым ребенком: как мать Алексея Толстого променяла графа на любовь

Графиня Александра Толстая оставила мужа-тирана и трех детей и ушла к безродному возлюбленному.

«Чистая и возвышенная» - так называл свою мать в воспоминаниях автор «Золотого ключика» и «Хождения по мукам» Алексей Толстой. Мать писателя Александра Леонтьевна Толстая умерла в Самаре от менингита 25 июля 1906 года, так и не увидев подлинной славы своего младшего сына. Но именно ей Алексей Толстой обязан безупречным литературным вкусом и умением владеть словом, именно она руководила написанием его первых сочинений, помогая дельным советом. Широкая публика знает мать Алексея Толстого как первую наставницу будущего писателя. Однако сама жизнь Александры Леонтьевны тоже как будто сошла со страниц удивительного романа.

«Думала о графе с жалостью»

Александра Леонтьевна Тургенева родилась 25 ноября 1854 года в Ставропольском уезде в семье потомственного дворянина. Ее семья состояла в родстве с братьями Тургеневыми – декабристом Николаем и историком Александром, другом Александра Пушкина. Умная и красивая, талантливая и деятельная девушка выучилась в гимназии, отлично говорила на двух европейских языках и довольно успешно пробовала себя на литературном поприще.

Когда Александре было 19 лет, в Самару приехал граф Николай Толстой. Богатый титулованный красавец сразу «положил глаз» на девушку и сумел добиться ее расположения. Правда, Александру предупреждали – мол, молодой граф ведет весьма разгульный образ жизни и не очень-то приспособлен для тихого семейного счастья, но тем не менее девушка отдала ему свою руку.

- Я прежде думала о графе с жалостью, потом как о надежде выйти за него замуж и успокоиться, потом, видя его безграничную любовь, я сама его полюбила, - так описывала Александра свои чувства в письме к отцу незадолго до венчания.

Молодые поженились. Однако укротить пылкий нрав графа Александре Леонтьевне не удалось. Аристократ продолжал пьяные кутежи, азартно дрался на дуэлях, а однажды даже оскорбил самарского губернатора, за что Толстого изгнали из города, и потребовались немалые усилия, прежде чем ему позволили вернуться в Самару.

Поначалу Александра терпела все с поистине христианским смирением. Рожала супругу детей одного за другим. Но подрастающие дочь и двое сыновей тоже не смягчили буйный характер их отца. Граф, не стесняясь, высмеивал увлечение жены литературой и нещадно критиковал ее первые литературные опыты. Чем дальше, тем тяжелее становилось Александре жить в браке с давно ставшим постылым мужем.

Ушла к любовнику-простолюдину

Все изменила одна-единственная встреча. На светском вечере Александра Толстая познакомилась с простолюдином - либералом-народником, земским чиновником из Николаевска Алексеем Бостромом. И это знакомство полностью перевернуло ее жизнь.

Между 27-летней графиней, матерью троих детей и простолюдином Земской управы вспыхнула страстная любовь. Алексей Аполлонович сумел по достоинству оценить тонкую натуру Александры Толстой, ее острый ум и горячее сердце, а еще – литературный талант.

Поначалу влюбленные встречались тайком, однако в конце концов Александра Толстая решилась уйти к своему любовнику-простолюдину, бросив мужа с тремя детьми. Что тут началось! Разразился грандиозный скандал, Александру осуждали все – собственные родители, друзья и знакомые, светское общество. Граф Николай Толстой прилюдно каялся и просил прощения, уверяя, что осознал свои промахи и больше их не допустит. Даже пообещал опубликовать литературные работы супруги, если она к нему вернется.

Что стало решающим фактором – давление общества и родных, тоска по оставленным детям или обещание выпустить сборник – доподлинно неизвестно. Однако Александра Толстая вернулась от Бострома к мужу. Тот увез блудную жену в Петербург, пообещав, что они не будут жить как супруги.

Постепенно обстановка в графском особняке становилась все более напряженной. В конце концов Александра поняла, что без Бострома ей свет не мил. Она предпринимает еще одну попытку уйти от мужа к любовнику – но снова возвращается обратно.

- Бедные дети! Опять разрывать их на части. Опять выбор между тобой и ими, - писала она Бострому. - Алеша, я теряюсь. Что делать? Я была убеждена, что не буду женой своего мужа, но страшно ошиблась. Ясно вижу его намерения - опять овладеть мной, опять сделать меня вполне своей женой.

В доме, где жили Александра Толстая и Алексей Бостром, сейчас располагается музей. Фото: Самарский литературный музей

«Душевнобольная» жена и стрельба в поезде

В конце концов граф добился своего, а Александра снова забеременела. Это помогло ей решиться на окончательный уход. В конце апреля 1882 года Александра Леонтьевна пишет Бострому полное отчаяния письмо о том, что она беременна и отец ребенка — Толстой.

- Теперь все от тебя зависит, - пишет возлюбленному графиня. - Скажешь ты, что не будешь любить его ребенка, что этот ребенок не будет нашим ребенком, и я должна буду остаться, может быть, даже несколько более, чем на год. Очевидно, Бостром выразил готовность принять графиню с чужим ребенком, потому что через три недели Александра, скрыв беременность от мужа, окончательно уходит к Бострому, оставив троих детей с отцом. Впрочем, сдаваться граф Толстой не собирался. Он обратился к властям с заявлением, что его жена душевнобольная и потребовал вернуть ее домой. Власть графа была велика, он пользовался огромным влиянием и не сомневался в успехе. Однако и Алексей Аполлонович Бостром был в губернии не последним человеком, возглавляя уездную Земскую управу. После нескольких визитов в дом к Бострому и Толстой чиновники убедились, что графиню никто не удерживает силой, она говорит ясно и внятно и выражает четкое желание остаться с Бостромом. Заявление Толстого отклонили.

Но граф проявил упорство. Выследил блудную жену, которая к тому времени была уже на шестом месяце беременности, и ее возлюбленного на вокзале, дождался, пока Бостром выйдет из купе, и стал настойчиво предлагать Александре перейти в купе к нему – дескать, зачем тебе ехать вторым классом, поехали со мной первым. Бостром вернулся, возмутился. Последовала настоящая потасовка, Бостром кусался, Толстой достал револьвер и ранил соперника. При этом беременная Александра Леонтьевна пыталась своим телом защитить возлюбленного от буйного супруга…

Не попрощался с матерью перед смертью

В конце концов Александре Толстой удалось добиться развода – уже после рождения сына, который, впрочем, был записан в метрической книге как отпрыск графа и графини Толстой, а вовсе не как сын Бострома. Поводом для развода послужило прелюбодеяние Александры Леонтьевны. Суд запретил ей вновь вступать в брак, поэтому с Бостромом она стала жить гражданским браком. Любовники уехали на принадлежавший Бострому хутор и жили весьма скромно. Зато – очень дружно. Позже Бостром продал хутор и семья переехала в Самару, в небольшую усадьбу, где прошло все детство будущего писателя и где сейчас находится его дом-музей (современная ул.Фрунзе).

Современники вспоминали – в доме Бостромов всегда царили мир, согласие и счастье, которыми хозяева щедро делились с гостями. Между матерью и сыном сложились добрые и нежные отношения - семья вместе музицировала, занималась литературой, ходила в театр и т.д.

А вот старшим сыновьям, которые остались жить с отцом, граф Толстой сумел внушить к матери подлинную ненависть. Даже когда сын Мстислав случайно оказался в больнице, где его мать находилась при смерти, он отказался откликнуться на ее просьбу и так и не подошел к ней попрощаться…

До выхода первой книги своего талантливого сына Александра Леонтьевна не дожила всего год. Она скоропостижно умерла от меннингита, когда Алексей учился в Петрограде в технологическом институте. После ее смерти Алексей Толстой оставил учебу и полностью посвятил себя писательскому труду.