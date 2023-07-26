Это первая домашняя игра сезона для «Крыльев». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 26 июля 2023 года стартуют в очередном розыгрыше Кубка России домашним матчем с «Балтикой». Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Рассказываем про игру Крылья Советов – Балтика 26 июля 2023, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча 1 тура Кубка России по футболу.

Смотреть матч Крылья Советов – Балтика онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Балтика» можно в прямом эфире на канале «Матч Премьер», начало – в 19:30 по самарскому времени (18:30 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч Крылья Советов – Балтика

В этом сезоне Кубок России будет проходить по той же схеме, что и в прошлом году, с одним изменением – команда, вышедшая в финал Пути РПЛ не получит второй шанс, если проиграет. В остальном все так же – групповой этап, где команды, занявшие два первых места, отправляются в плей-офф по Пути РПЛ, а занявшие третьи места – в плей-офф по Пути регионов.

«Крылья» в группе с «Балтикой», «Зенитом» и «Ахматом». Соперники уже сыграли друг с другом: «Зенит» дома одержал победу 2:0.

Для «Крыльев» это первая домашняя игра сезона. В первом туре РПЛ самарцы играли в Грозном, где обыграли местный «Ахмат» 2:1. «Балтика» тоже начала сезон на выезде – в Сочи, где уступила 0:2.

Букмекеры ожидаемо считают фаворитами предстоящего матча хозяев. Коэффициент на победу «Крыльев» - около 1.9, когда на победу калининградцев – около 4.1.

Самарцы уже не раз признавались, что не планируют жертвовать кубком, тем более когда в прошлом сезоне «Крылья» были так близки к финалу (уступили двум финалистам Кубка России ЦСКА и «Краснодару»). У «Балтики» стоит задача закрепиться в РПЛ, а играть на два фронта довольно тяжело, поэтому, скорее всего, калининградцы основные силы бросят именно на чемпионат.

«Крылья» и «Балтика» встречались 14 раз: в шести играх сильнее были самарцы, в четырех – балтийцы, еще четыре встречи закончились вничью. В последний раз команды играли в мае 2021 года в ФНЛ. Тогда матч в Калининграде закончился минимальной победой «КС». Последняя игра в Самаре между этими командами закончилась вничью 0:0.