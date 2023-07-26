«Миг – и трава под ногами стала красной»: полицейские спасли дачника, который чуть не отрезал себе руку болгаркой

Травмированный мужчина истекал кровью Фото: Кадр видео

- Помогите! Мой муж истекает кровью! – подбежала к машине ДПС женщина в истерике.

Сотрудники ДПС среагировали мгновенно. Немедля ни минуты полицейские посадили пострадавшего в патрульное авто, включили сирену - и повезли в ближайшую больницу. Как оказалось - очень вовремя, благодаря своевременной помощи врачам удалось спасти самарцу не только конечность, но и жизнь. Журналисты «КП-Самара» узнали подробности происшествия.

«Все произошло в одно мгновение»

Все произошло вечером в воскресенье, 4 июня 2023 года. Самарец Дмитрий Заволокин вместе со своей семьей проводили выходные на даче в Водинском массиве. Глава семьи этим летом решил возвести на участке небольшой дачный домик, все строительные работы умелец проводил самостоятельно. Ничего не предвещало беды – у Дмитрия достаточно большой опыт строительства, но в какой-то момент опасная угловая шлифовальная машина (в народе «болгарка») соскочила и ударила мастера по руке.

- Все произошло в одно мгновение, я даже понять ничего толком не успел. Раз – и трава под ногами обагрилась кровью. Даже боли сначала не чувствовал, такой был шок, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий Заволокин.

Шок испытала и семья мужчины – супруга и двое детей. Женщина попыталась оказать первую помощь и наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, но рана была слишком глубокой. Было принято решение срочно ехать в больницу.

- Мы сначала позвонили в скорую, думали поехать в Красный Яр. Но по расстоянию от нашей дачи, что до Красного Яра, что до Самары, примерно одинаковое расстояние. Жена усадила меня в машину, дети тоже поехали с нами, и мы направились в Самару, - говорит Дмитрий.

По дороге в больницу попали в пробку

От Водинского массива до Самары – примерно 20 минут на машине. Однако семья, находясь в шоковом состоянии, не учла тот факт, что в воскресенье вечером от Новосемейкино и практически до ТЦ «Мега» всегда образовывается серьезный затор. Время шло, кровь у Дмитрия не останавливалась, пришлось перевязать руку полиэтиленовым пакетом, который в скором времени наполнился багряной жидкостью. Мужчина побледнел и начал терять сознание.

Дмитрий Орлинский и Александр Капранов получили благодарность за спасение человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вдруг супруга пострадавшего увидела впереди машину с проблесковыми маячками - как лучик надежды. Остановившись рядом с патрульным автомобилем, женщина рванула к полицейским, сбивчиво объясняя, что произошло.

- Женщина была очень напряжена, но мы сразу поняли, что у нее произошло. Мы подбежали к ее автомобилю, взяли под руки раненого мужчину и пересадили в патрульную машину. Его состояние оценивалось, как критическое, нужна была срочная помощь врачей, - рассказывает лейтенант полиции Дмитрий Орлинский, который в тот день был на патрулировании вместе со своим напарником – старшим лейтенантом Александром Капрановым.

Включив спецсигналы и проблесковые маячки, полицейские направились в сторону города. Водители, которые стояли в пробке на въезде, обеспечили беспрепятственный проезд машины ДПС. Полицейские отметили, что самарцы всегда уважительно относятся к оперативным службам и пропускают машины со спецсигналами. Благодаря неравнодушию и внимательности людей, было спасено сотни человеческих жизней.

Доставили в больницу и передали врачам

За считанные минуты неосторожного строителя с травмой руки доставили прямо к крыльцу приемного отделения больницы Середавина. Сотрудники ДПС помогли Дмитрию подняться по лестнице и вошли вместе с ним в учреждение.

Врачи приемного покоя, увидев пакет, наполненный кровью, на руке Дмитрия, сразу же поняли – нужно действовать быстро. Полицейские передали пострадавшего лично в руки врачам больницы и, убедившись, что Дмитрий получит оперативную медицинскую помощь, скромно направились к своей машине, чтобы продолжить нести дежурство.

- В нашей работе много случаев, когда мы оказываем помощь на дороге. Это могут быть травмы, потеря сознания за рулем, или же беременным женщинам помогаем добраться оперативно до роддома. Это наша работа – помогать людям, - скромничают сотрудники ДПС.

Врачи наложили несколько швов Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Наложили несколько швов и назначили физпроцедуры

Дмитрию наложили несколько швов, он неделю провел в стенах стационара. С того несчастного случая прошло уже полтора месяца, но мужчина все еще посещает больницу. Журналистам удалось поговорит с Дмитрием как раз в тот момент, когда он возвращался с очередной процедуры.

- Врач назначил физпроцедуры, чтобы рана быстрее зажила и не было никаких осложнений. К счастью, сухожилия не задело, только сосуды, поэтому была такая большая кровопотеря, - рассказывает нам Дмитрий Заволокин и демонстрирует иссеченную свежими шрамами левую руку.

Сейчас Дмитрий чувствует себя хорошо, но продолжает посещать врача Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Самарец уже вышел с больничного и вернулся на работу. По словам мужчины, на месяц после ЧП он взял «перерыв» на дачной стройке. После восстановления Дмитрий планирует продолжить строить «дом мечты» для своей семьи.

- Я никогда в общем-то с «болгаркой» не дружил особо, - смеется мужчина. – Этот случай научил меня быть предельно внимательным и осторожным в работе с инструментом. Несмотря на то, что произошло, я буду продолжать строительство, но уже аккуратнее.

Семья Заволокиных написала благодарственное письмо в ГУ МВД по Самарской области. Самарцы выразили благодарность инспекторам отдельной специальной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Александру Капранову и Дмитрию Орлинскому за оказание помощи в сложившейся ситуации.

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