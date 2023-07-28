В Жигулевске поработал областной«ОНКОДОЗОР»

В Жигулевске прошли лекции по определению онкозаболеваний. Фото: СОКОД

Спасение в профилактике

Онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности населения в России, уступая только болезням сердечно-сосудистой системы. В целях профилактики, своевременного выявления и лечения злокачественных новообразований Президент РФ Владимир Путин инициировал национальный проект «Здравоохранение» и его региональный компонент «Борьба с онкологическими заболеваниями». В Самарской области он действует с 2019 года. Специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера ведется постоянная профилактическая работа с целью предупреждения распространения заболеваемости и смертности среди населения от онкологических заболеваний, а также по повышению приверженности населения к здоровому образу жизни, правильному питанию, отказу от вредных привычек. В рамках программы проводится широкомасштабная информационная кампания, направленная на раннее выявление рака и повышение у граждан мотивации к своевременному лечению. Один из важных векторов предупредительной работы - организация выездов специалистов отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера в районы региона.

В прошлом году в Жигулевске впервые выявлено 277 злокачественных новообразований, на диспансерном учете состоят 1862 пациента. Первые места в структуре заболеваемости занимают колоректальный рак, рак молочной железы, легкого и кожи. Цифры пугают, однако в раке страшен не столько сам диагноз, сколько запущенный срок его постановки. Поэтому роль профилактики и повышения доступности медицинской помощи выходят на первый план и являются важными задачами работы специалистов ГБУЗ СОКОД при выездах в районы Самарской области.

- В Жигулевске на данный момент выявляемость заболеваний на первых стадиях несколько ниже, чем по Самарской области, - отметил главврач Владимир Грунин. - Именно поэтому мы пригласили службу профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера, чтобы провести лекции для населения.Самообследование - один из эффективных способов выявления проблемы: человек может своевременно сам обнаружить изменения в визуально доступных участках тела. Естественно, посещение смотровых кабинетов, флюорографии тоже обязательны - об этом мы регулярно информируем жителей.

Жители Жигулевска смогли получить индивидуальные консультации онколога. Фото: СОКОД

На врачей надейся, а сам не плошай

Жители Жигулевска получили возможность узнать о том, как не заболеть раком или распознать его на ранних стадиях, «из первых рук»: 25 июля в Жигулевской центральной городской больнице врач-методист отделения медицинской профилактики ГБУЗ СОКОД Алена Крестьянская провела лекцию для населения на тему «Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний».

- Большая часть онкологических заболеваний успешно лечится при обнаружении на ранней стадии, - рассказала Алена Евгеньевна. - Внимательно относитесь к себе. Здоровье – это самое большое богатство,его нужно беречь. Уже сегодня откажитесь от вредных привычек, придерживайтесь правильного питания, включите в рацион больше фруктов и овощей, ведите активный образ жизни. А также не забывайте проходить регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, посещайте врачей при появлении любых настораживающих симптомов. Так вы сократите вероятность развития рака более чем на 60%.

После лекции горожане, имеющие вопросы или сомнения по поводу своего здоровья, смогли получить индивидуальные консультации заведующего ЦАОП, врача-онколога ГБУЗ СО «ТГП № 4» Алексея Вильдяева. Доктор провел профилактические наружные осмотры, в ходе которых обозначил факторы риска развития онкологических заболеваний, а также дал рекомендации о необходимости дальнейшего обследования.

- К счастью, сегодня мы рака не нашли, - отметил Алексей Вильдяев - А в случае обнаружения, направили бы человека либо в тольяттинскую горбольницу №5, либо в областной онкологический диспансер.

Старшая медицинская сестра отделения медицинской профилактики Татьяна Коневская провела лекцию для среднего медицинского персонала на тему: «Порядок организации и выполнения онкоосмотров в ЛПУ». Медсестры смотровых кабинетов, фельдшеры получили полезную информацию о том, как не пропустить опасные симптомы и увидели на слайдах, как выглядят проявления онкозаболеваний. Жигулевские коллеги получили от областных медиков подробный инструктаж обследований пациентов.Профилактическая работа способствует увеличению выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях, а это значит, что людей, победивших рак, станет больше.