Это удобно и гораздо дешевле: в Самарской области автомобилисты смогут бесплатно перейти на метан

К «колонке» на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Газпром», которая только в прошлом году появилась в Новокуйбышевске, подъезжают сразу несколько пассажирских автобусов. Их отличительная особенность – работа на газовом топливе, точнее – на безопасном метане. В этом году с участием средств регионального бюджета только в городе-спутнике закупят еще 15 автобусов. Пассажиры радуются комфорту, представители компании – перевозчика экономии, водители оценили качество новой техники. За несколько месяцев эксплуатации нового пассажирского транспорта здесь уже увидели экономию в 50% по сравнению с дизелем.

- Еще один важный для нашего города вопрос – это экологическое воздействие. Здесь мы понимаем, что природный глаз – это минимальное воздействие. 17 автобусов, которые мы получили, зарекомендовали себя хорошо. И сегодня, благодаря программе, которая работает по всей стране, у нас есть уникальная возможность обновить весь парк автобусов. И мы будем делать все, чтобы это было экономически выгодно и экологически безопасно, - отметил глава Новокуйбышевска Сергей Марков.

Автобусы на метане закупают во всем регионе. За годы работы программы, предусматривающей развитие рынка газомоторного топлива, было закуплено 352 автобуса. На метане также работает жилищно-коммунальная техника.

- Программа действует с 2014 года, за это время уже были переоборудованы сотни автомобилей, в два раза выросло число заправочных станций. В конечном итоге использование транспорта на метане выгодно для экологии и нашего здоровья, так как количество вредных выбросов снижается в разы, - говорит заместитель министра промышленности региона Олег Волков.

Бесплатный переход

Принести пользу экологии и получить выгоду для себя уже сейчас могут жители Самарской области. Проект компании «Газпром газомоторное топливо» «Народное топливо» дает возможность автовладельцам практически бесплатно переоборудовать свою машину для работы на метане. При приобретении автомобиля, который работает на газе, его обладатель получает 20% скидку на топливо.

- Мы сейчас выделяем значительные средства, чтобы люди могли переходить на газ и сразу экономить. Кроме того, народное топливо — это экология. Природный газ по многим параметрам превосходит стандарт Евро-6. Поэтому ключевые сегменты транспорта должны на него переходить, - рассказал генеральный директор компании Денис Корниенко на совещании с губернатором региона Дмитрием Азаровым, где и была представлена новая программа.

Узнать о ней подробнее можно на сайте компании. А воспользоваться - уже сегодня, приехав в один из партнерских пунктов по переоборудованию и техническому обслуживанию транспорта (ППТО). В Самаре один из таких пунктов находится недалеко от железнодорожного вокзала. Как рассказала директор сервисного центра Юлия Билицкая, сам процесс переоборудования авто занимает около 5-6 часов. Баллон устанавливается в задней части автомобиля.

- Разницу водитель и не почувствует между бензином и газом. После установки нужно через каждые 10-12 тысяч километров проходить техобслуживание. Само газовое оборудование полностью безопасно. Более того, даже если произойдет разгерметизация (что практически невозможно при полноценном своевременном обслуживании), то метан как более легкий газ улетучивается сразу, в отличие от пропана, - говорит Юлия.

Какие партнерские пункты «Газпром газомоторное топливо» работают в Самарской области можно узнать на сайте компании.

- Создана ключевая инфраструктура, позволяющая удобно заправляться в Самарской области. Мы ее постоянно развиваем. Будем в Самаре и Самарской области строить новые объекты, об этом договорились с Правительством региона, - рассказали в компании.

Сегодня в Самарской области действует 11 метановых АГНКС во всех крупных городах вокруг столицы региона — Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск. Природным газом также обеспечен экологичный транспорт, следующий по федеральной автомобильной трассе М-5 «Урал». В планах до 2025 года- строительство новых заправок . Эту идею поддержал и губернатор региона. Дмитрий Азаров поручил правительству определить наиболее удобные для расположения таких заправок участки.

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