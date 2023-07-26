Юг с хлебом, а на севере засуха: эксперты рассказали, каким будет урожай в Самарской области в 2023 году

Эксперты рассказали, каким будет урожай в Самарской области в 2023 году Фото: Виталий ТИМКИВ

Погода в 2023 в Самарской области однозначно удивила своим переменчивым настроением. Как же это сказалось на урожай в 63 регионе? Если прошлый год стал для аграрников уникальным и рекордным, то сегодня ситуация иная, хотя специалисты отмечают — прогнозы хорошие. Журналисты «КП-Самара» пообщались с экспертами и выяснили, каким будет урожай в Самарской области в 2023.

Повторить рекорд не получится

Аграрии Самарской области уже приступили к уборке зерновых культур. Об этом «КП-Самара» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

- По состоянию на 21 июля 2023 намолочено 200 тыс. га при средней урожайности 30 ш/га. Для проведения уборочной кампании в хозяйствах региона подготовлено 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и планируется задействовать 2,8 тыс. грузовых автомобилей для транспортировки зерна. Потребность сельхозпредприятий горюче-смазочных материалах полностью обеспечена.

В 2022 году в 63 регионе установили абсолютный рекорд за всю историю самарской земли по валовому сбору зерна. Аграрии намолотили 3 млн 188 тысяч тонн. В этом сезоне таких показателей ожидать не стоит, однако, по словам экспертов, 2023 все же порадует хорошим урожаем.

- На нашем опытном поле, по моим предварительным оценкам, один сорт озимых дает за 100 центнеров, есть еще сорт близкий к этой отметке. Это рекорды! Стоит отметить, что здесь соблюдена система выращивания мегамикс, а также использованы сильные препараты на планируемую урожайность 85 ц/га. Неплохо в этом году обстоят дела и с яровыми культурами, - поделился с журналистом «КП-Самара» заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Самарского аграрного университета Василий Васин.

Заморозки пережили, дождей дождались

По словам профессора, юг Самарской области в этом году что называется «с хлебом», там средняя урожайность зерновых культур составит 46-65 ц/га. Эти показатели считаются хорошими. А вот на севере региона ситуация значительно хуже из-за сухой погоды, которая, кстати, наблюдается в этой части губернии уже второй год подряд.

- Да, 2023 — это, конечно, не 2022 год, но все же благоприятный. Я надеюсь, что от 2022 мы будем иметь предположительно 80-85%. Это хороший прогноз!

Эксперт отметил: недавние обильные осадки прекрасно повлияли на кукурузу, подсолнечники и сою. Василий Георгиевич поделился своими наблюдениями: у кукурузы уже формируется початок, а подсолнечник активно цветет. Также профессор прокомментировал ситуацию с майскими заморозками. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в отдельных муниципальных районах была зафиксирована гибель посевов из-за возврата холодов, в частности с 8 по 10 мая текущего года были зафиксированы заморозки до -10°C.

- Да, некоторые случаи гибели, конечно, были, но локально и незначительно для нашего региона.

«Мы в состоянии получать высокий урожай»

Отдельно Василий Васин отметил значение «солнечных» полей для Самарской области. Профессор уверен: агрономы региона готовы к импортозамещению.

- Выращивать подсолнечники необходимо! У меня сейчас на опытах есть один вариант импортзамещения: шесть отечественных сортов, три планируемых уровня урожайности и наши отечественные стимулирующие препараты, в прошлом году мы получили 36 ц/га. Мы в состоянии выращивать и получать высокий урожай на своих гибридах, удобрениях и препаратах.

Эксперт обозначил: пока сложившаяся картина радует, аграрникам переживать не стоит.