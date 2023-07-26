Уличные театры и томатная феерия: фестивали Самары в августе 2023

Знаменитый «Пластилиновый дождь» пройдет в Самаре 5 и 6 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последний месяц лета в Самаре богат на события разной тематики. Мероприятия расчитаны на детей и взрослых. Рассказываем про фестивали Самары в августе 2023.

Пластилиновый дождь 2023 в Самаре

5-6 августа, Струковский сад

Самарцы успели изрядно соскучиться по международному фестивалю уличного искусства «Пластилиновый дождь». Он проводится в столице 63-го региона с 2011 года, но с 2020-го встал на паузу. И вот в первые выходные августа этот праздник для детей и взрослых наконец состоится.

Полная программа еще не оглашена, однако известно, что принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений со всей страны. Впрочем, один участник назван - физический театр «Eggs» покажет спектакль «Фрейд и его кастрюля».

Вход свободный.

Фестиваль Протока 2023 в Самаре

11-13 августа, пос. Прибрежный, Грушинская поляна

Эзотерики со всей страны соберутся под Тольятти и устроят большой праздник самопознания, йоги, медитации и других духовных и не только практик. На юбилейной, 10-й «Протоке» ожидаются две новые площадки - театральная и банная. Хедлайнеры фестиваля - энергопрактики Наталья Бережнова и Михаил Агеев.

Вход на фестиваль до 7 августа - 3600 рублей, с 8 августа - 3900 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

Mega Urban Fest 2023 в Самаре

12 августа, ТЦ «Мега»

Фестиваль уличной культуры Mega Urban Fest организован для молодежи и проходит в нескольких мегаполисах России. В программе мероприятия – выступления самарских хип-хоп исполнителей, баттлы уличных танцоров, соревнования по скейтбордингу. Полная программа праздника пока не опубликована. Имя хэдлайнера держится в секрете.

Вход свободный.

Сызранский помидор 2023

19 августа, Сызрань, пл. им. Ленина

В 23-й раз центральные улицы Сызрани превратятся в место «томатного» веселья». В этом году в рамках фестиваля «Сызранский помидор» пройдут конкурсы на лучший костюм, на самый большой помидор и на лучший арт-объект на томатную тематику.

Вход на фестиваль свободный. Из Самары в этот день организуют экскурсии в Сызрань. Стоимость - от 2000 рублей.