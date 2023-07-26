Самарцы могли вырываться вперед в счете еще в первом тайме, но воспользовались только одним моментом. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли в первом туре Кубка России калининградской «Балтике». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в среду, 26 июля, и закончилась со счетом 2:3. По ходу матча волжане вели и имели возможность оторваться в счете, но «Балтика» выстояла и во втором тайме рванула вперед. Представляем вашему вниманию обзор матча 1 тура Кубка России «Крылья Советов» - «Балтика» 26 июля 2023 года.

«Крылья» в первом тайме могли забивать большего одного

Уже на шестой минуте у «Крыльев» был отличный шанс открыть счет. Никита Салтыков, который ярко провел прошлый сезон в аренде в «Акроне», разогнал атаку самарцев и прострелил, однако на передачу никто не откликнулся. Зато после отскока первым на подборе был Сергей Бабкин. Полузащитник пробил плотно, но защитник «Балтики» бросился под мяч и свою команду спас.

Впрочем, «Крылья» тут же исправились и забили свой быстрый гол. Владимир Хубулов откликнулся на передачу Николая Рассказова, которую подкорректировал защитник гостей, и катнул футбольный снаряд мимо вратаря Евгения Латышонка. 1:0 – «Крылья» повели.

Обе команды вышли смешанными составами, что, в принципе, не удивительно: плотный календарь, тренерам просто необходимо тасовать игроков, иначе травм не избежать. Самарские условные запасные в первом тайме выглядели активнее своих оппонентов. Заметнее всех были упомянутые выше Хубулов и Салтыков. Было видно, что свое место в составе они намерены выгрызать.

Только следующий гол забили не «Крылья», а «Балтика». Правда, это взятие ворот отменили. Мяч после удара Аслана Дудиева из-за пределов штрафной чиркнул по штанге и угодил в ворота самарцев, однако арбитр углядел офсайд у кого-то из игроков гостей. Футболист мяча не коснулся, но судья решил, что он мешал вратарю.

На 36 минуте Салтыков снова показал себя во всей красе. Молодой талант «Крыльев» сместился с фланга и хлестко пробил, но вратарь, который правильно занял позицию, с этим ударом справился.

А на 47 минуте голкипер уже не спас бы «Балтику», попади Салтыков в ворота, но Никита после прострела Рассказова до мяча еле дотянулся и в створ не попал.

Под занавес первого тайма шанс забить выпал и гостям. Иван Остойич пробил головой прямо под перекладину – прямо над Иваном Ломаевым, который уверенно мяч в прыжке забрал.

Преображение «Балтики»

В начале второго тайма картина не поменялась: «Крылья» давили и имели отличные шансы удвоить преимущество. На 50 минуте мяч чудом не оказался в сетке ворот «Балтики», спасли надежность вратаря и защитников гостей, которые грудью бросались под удары. Тут же балтийцы могли наказать волжан за нерасторопность, но Иван Ломаев не сплоховал и удар игрока «Балтики» в верхний угол вытащил.

Справился бы вратарь «КС» и с ударом Гедеона Гузины, но мяч попал в штангу и предательски отскочил к Роберто Фернандесу. Боливийскому новичку «Балтики» оставалось только катнуть мяч в пустые ворота. На 56 минуте встречи счет стал 1:1.

После забитого мяча «Балтика» преобразилась. Гости начали играть разнообразнее. И это принесло свои плоды – на 66 минуте балтийцы вышли вперед. Анхело Энрикес после филигранной подачи Максима Кузьмина (уроженца Самары и воспитанника, в том числе, Академии Коноплева) переправил мяч головой в ворота Ивана Ломаева –1:2.

Тут же Роман Евгеньев чуть не подарил гостям еще один мяч, но Энрикес перебросил не только вратаря «КС», но и ворота.

На 74 минуте подарок «Балтике» сделал уже Роман Ежов. Он отдал пас прямо в ноги Максиму Кузьмину, который быстро развернулся и пробил Ломаева – 1:3.

На 79 минуте счет мог стать неприличным после удара Владислава Лазарева, но за «Крылья» сыграла штанга.

На 87 минуте случилось знаменательное для самарцев событие – на поле вышел Иван Бобер, сын Антона Бобра.

Вряд ли выход Бобра вдохновил «Крылья» на гол, но один самарцы забили. Гленн Бейл после передачи Никиты Салтыкова продавил оборону «Балтики» и буквально втолкнул мяч в ворота – 2:3 к 89 минуте.

Судья добавил пять минут, которые самарцы провели в атаке. Самый опасный момент этой пятиминутки был у Матео Барача, который почти вплотную бил по воротам «Балтики» головой. Прямо в руки вратарю.

Благодаря этой победе «Балтика», как и «Зенит», набирает три очка в группе С Кубка России. «Крылья» и «Ахмат» пока без набранных очков.

В эту субботу, 29 июля, самарцы сыграют с «Динамо» в рамках чемпионата России. Следующий матч в кубке пройдет 9 августа, в Самару приедет «Зенит».