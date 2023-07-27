«Жаль, если их закроют»: в Maag рассказали о судьбе магазинов в Самаре

Самарские работники Maag откровенно рассказали о зарплате и закрытии магазина Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Часть магазинов нового бренда Maag, которые появились на российском рынке не так давно, по слухам, собираются закрыть - такая информация накануне появилась в популярных пабликах в социальных сетях и вызвала немалое волнение среди самарцев. Авторы постов ссылались на то, что виной всему отсутствие интереса у покупателей, а следовательно и падение выручки. Самарские модники серьезно забеспокоились после появления таких новостей. Журналист «КП-Самара» отправилась в ближайший отдел «новой Зары», пообщалась с работниками бутика и выяснила, что же на самом деле происходит по ту сторону кассы.

«Мне ничего там не подошло»

Напомним, в 2022 году из-за санкций с российского рынка ушли многие зарубежные компании, в том числе и популярный испанский бред мужской и женской одежды и аксессуаров Zara. Однако уже в мае 2023 на его место пришел Maag. В крупных самарских торговых центрах открылись новые бутики. Самарские модники приняли их неоднозначно - одни не заметили особой разницы с прошлым брендом и с радостью устремились за покупками, другие же, наоборот, остались чем-то недовольны.

-Ждали-ждали открытия, а в итоге мне не понравилось качество, моделей интересных тоже для себя не нашла,- жалуется в соцсетях самарчанка Ирина.

-А я люблю этот магазин. Жаль, если и правда собираются закрыться - высказалась Елена.

Сотрудники не паникуют

Как известно, Zara закрылась, а сотрудники остались. Кто-то ушел сразу, другие же некоторое время находились в простое, а как открылись магазины Maag сразу вернулись к работе. Журналист «Комсомолки» решила поговорить с одним из работников, но оказалось это не так уж и просто.

-Я очень извиняюсь, но мы подписывали приказы о неразглашении, поэтому помочь ничем не сможем.

Сдаваться мы не стали и все же смогли взять комментарий у сотрудницы самарского Maag на условиях анонимности. По словам Ксении, (имя героя публикации изменено - Прим.ред.) речи о закрытии в их магазине не было. Местное руководство ситуацию никак не комментировало, поэтому и повода для паники среди работников не было. Да и с заработной платой никаких проблем нет, хотя в соцсетях ходили и такие слухи тоже.

-Зарплата у нас не упала. Ставка у всех примерно 170 рублей в час, как и была, ну, и плюс процент от продаж. У обычного продавца-кассира в месяц выходит в среднем 20-25 тысяч рублей, 30 — это максимум. Правда, теперь по новым правилам за 10 часов работы у тебя только один 30-минутный перерыв, который при этом не оплачивается. Раньше такого не было. Но это единственное изменение. Не жалуюсь. "Результаты соответствуют ожиданиям"

Позже появилась информация о том, что данные о закрытии магазинов MAAG в России или уходе сети с российского рынка не соответствуют действительности. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Российской Федерации. А уже на следующий день сведения о закрытии опровергли и сами представители бренда на официальной странице.

-MAAG — это модный бренд, который только недавно открыл свои магазины на российском рынке. Результаты первых месяцев работы соответствуют ожиданиям менеджмента компании, продажи товаров бренда MAAG растут. Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития. Инициатив по сокращению количества розничных магазинов Maag в компании нет, - сообщают на официальной странице бренда.