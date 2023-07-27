Самарцы уступили «Балтике» 2:3. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» неожиданно уступили дома калининградской «Балтике» в матче первого тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:3, самарцы вели по ходу матча 1:0, но преимущество не удержали. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» - «Балтика» 26 июля 2023.

«Самоуспокоенность нас подвела»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал причины поражения команды.

- Мы провели хороший первый тайм, где дали практику ребятам, у которых ее было чуть меньше. Второй тайм сыграли плохо: снизили интенсивность, не выдержали тех скоростей, которые были. Замены делали исходя из подготовки к следующему матчу с «Динамо». Ко всему этому добавились грубые ошибки. Нужно было быть внимательнее. Самоуспокоенность нас подвела. Будем считать это хорошим уроком, - сказал Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Нашел наставник самарцев и плюсы. Например, как проявили себя некоторые футболисты. Какие именно, главный тренер не уточнил.

«Замены усилили нас и позволили перевернуть игру»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ожидаемо остался доволен своей командой.

- Хорошая тяжелая победа, отличная командная работа. Ребята, которые вышли на замену, усилили нас и позволили перевернуть игру. Очень рад за ребят, которые вышли в стартовом составе и которые вышли на замену, - сказал наставник калининградцев.

«Ничего не мешает Владимиру Хубулову играть в футбол»

Первый гол у «Крыльев» забил Владимир Хубулов. По этому поводу в эфире телеканала «Матч Премьер» пошутил экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор. Он вспомнил знаменитый скандал, в который попал Хубулов.

- Сейчас не проходят какие то крупные теннисные турниры, ничего не мешает Владимиру не отвлекаться от футбола, - приводит слова Эдуарда Мора «Матч ТВ».

Напомним, скандал с Владимиром Хубуловым произошел в 2021 году, когда футболист играл за «Аланию». 20-летний игрок написал теннисистке Дарье Касаткиной в социальной сети оскорбительное сообщение. Сделал он это после того, как Касаткина проиграла Елене Остапенко. Скриншот сообщения теннисистка выложила на своей странице.

«Алания» тогда оштрафовала Владимира Хубулова, а игрок принес публичные извинения.