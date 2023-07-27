Магнитные бури в августе 2023 в Самаре: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

Некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сводкам геофизиков, в августе 2023 года геомагнитное поле Земли будет самым спокойным за прошедшие месяцы этого года. Рассказываем подробно, когда и какой силы будут магнитные возмущения в августе 2023 года в Самаре и как защитить от них свое здоровье.

Магнитные бури в августе 2023 в Самаре

Всего в августе 2023 года в Самаре ожидаются всего две магнитные бури - довольно слабые после взрывного июля с его шестибалльной вспышкой.

Первая слабая буря силой в 3 балла накроет нас на двое суток -начнется вечером 2 августа и завершится вечером 4 августа.

Следующее, так же 3-балльное, возмущение магнитосферы длительностью в одни сутки ожидается 29-30 августа.

Как подготовиться к магнитной буре

3-балльная магнитная буря, как правило, проходит незаметно почти для всех людей. Однако некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.