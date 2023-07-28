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Политика28 июля 2023 13:43

Многодетные отцы и депутаты: кто может стать губернатором Самарской области 2023

Рассказываем про кандидатов, которые участвуют в выборах губернатора Самарской области 2023
Светлана НАЗАРОВА
Выборы главы региона пройдут 8-10 сентября.

Выборы главы региона пройдут 8-10 сентября.

Фото: из соцсетей

В Самарской области 10 сентября 2023 года пройдет финал более 34-х избирательных кампаний. Самая главная их них - выборы губернатора Самарской области. На место главы региона претендуют пять человек. Рассказываем про кандидатов на выборах губернатора Самарской области 2023, кто участвует

Кандидаты в губернаторы Самарской области 2023

1. Дмитрий Азаров, 52 года - действующий губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия». Женат, имеет двух взрослых дочерей.

2. Алексей Лескин, 49 лет - представитель Самарского областного отделения КПРФ, зампредседателя Самарской губернской думы. Женат, воспитывает двоих сыновей. Окончил медучилище и Поволжский технологический институт сервиса.

3. Михаил Маряхин, 46 лет - член партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Самарской губдумы, экономист. Выдвигается на пост губернатора во второй раз. Сведений о семье нет.

4. Александр Степанов, 39 лет - представитель самарского регионального отделения ЛДПР, а также зампредседателя комитета Самарской губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестполитике. Женат, воспитывает трех сыновей.

5. Сергей Пухаев, 43 года - член партии «Новые Люди», бизнесмен, учредитель двух компаний, связанных со строительством и недвижимостью. Женат, воспитывает трех дочерей.

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