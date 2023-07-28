«Решили поступить по-мужски»: гендиректор пляжных «Крыльев Советов» подвел итоги пяти этапов чемпионата России

Никита Сафронов – генеральный директор пляжных «Крыльев», но при этом он регулярно выходит на песок за команду.

«Крылья Советов» бьются за попадание в Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. Впереди у самарской команды финальный рывок – заключительный этап регулярного чемпионата.

В каком настроении команда готовится к этапу, за счет чего удалось обыграть «Кристалл» и что случилось в концовке матча со «Строгино» - об этом и о многом другом корреспонденты «КП-Самара» поговорили с гендиректором пляжных «Крыльев Советов» Никитой Сафроновым.

Никита, ты генеральный директор, тренер и еще сам играешь. Не сложно совмещать все эти функции?

- Работы много. Вся административно-организационная деятельность на мне, еще стараюсь с высоты своего опыта подсказывать молодым игрокам, что делать, провожу тренировки, разбираю с ребятами тактические действия. Очень большой объем обязанностей, иногда бывает трудно, но пока справляюсь.

Я бы и рад пригласить людей с тренерским опытом, игроков и т.д., но в пляжном футболе не так много достаточно опытных специалистов, хорошо понимающих именно пляжный футбол. В командах есть проблемы с тренерским составом. Мне кажется, в России 6-7 тренеров, которые могут поставить хорошую игру, научить футболистов почти с нуля, например, тех, кто пришел из большого футбола. Только из-за этого я совмещаю обязанности. Пляжный футбол начал развиваться около 10 лет назад, а большинство игроков в нем – или из большого футбола, или из мини-футбола.

Не хочется ставить на должность тренера кого-то номинального, хочется показывать качественную игру, развиваться. У нас много молодых самарских игроков, ребятам чуть за 20, в команде нам хочется их подтянуть, чтобы наши ребята вскоре показывали очень хорошую игру.

Тебе же еще Артем Пиняев помогает, все верно?

- Да, Артем у нас тренер, он в пляжном футболе очень давно.

Он не играющий тренер?

- Он очень хочет играть, но у него травма, была операция на крестообразной связке. Весь сезон Артем восстанавливается.

Травма серьезная и неприятная. Операцию Артему делали в два этапа, поэтому восстановления затянулось.

Артем говорит, что он смотрит на наши тренировки и злится, что не может выйти на песок, что не может помочь команде. В следующем сезоне Артем планирует играть.

Расскажи про соперников. У кого какие шансы попасть в Суперфинал?

- В чемпионате сейчас четыре команды борются за 1-2 места, чтобы сразу попасть в полуфиналы Суперфинала, а четверка - «Крылья», «Лекс», «Строгино» и ЦСКА - борются за путевки в Суперфинал.

В этом году очень интересный сезон. Я не помню, когда было что-то похожее, когда каждая команда может обыграть каждую, фавориты проигрывают. Мы обыграли «Кристалл» и «Саратов», но в то же время потеряли очки в матчах, когда контролировали всю игру. Мы потеряли 5-7 очков в матчах, которые должны были выигрывать. Это какое-то невезение, мы переигрывали соперника, но забить не получалось.

Какое сейчас настроение у команды?

- Последние две игры мы выиграли, набрали важные очки, сейчас есть месяц для подготовки к следующему этапу. Будем тренироваться, чтобы потом приложить все силы и набрать нужные для выхода в Суперфинал очки.

Многие, кто находятся в нашей пляжной тусовке, отмечают, что «Крылья» очень прибавили, что на нашу игру приятно смотреть. Игра есть, но очков нам не хватает.

Наверно, лучше бы мы проиграли «Кристаллу», но обыграли прямых конкурентов и сейчас уже обеспечили себе место в Суперфинале.

Команда растет, игроки прибавляют. В прошлом году у нас 6-7 человек дебютировали в Суперлиге, в этом году эти ребята показывают более стабильную и зрелую игру. Прибавлять нам нужно в результативности.

С кем из соперников было сложнее всего играть? Может быть, кто-то удивил?

- Были моменты, когда думаешь, что выйдешь на песок и три очка в кармане, а соперник упирается, цепляется. А выходишь с командой, которая сильнее, и твои игроки показывают более качественный футбол. Может быть, это особый настрой на сильного соперника, а со слабыми игроки расслабляются.

Раньше выделялись «Кристалл» и «Локомотив», а остальные были слабее, сейчас все команды более-менее ровные. Все привезли легионеров, чемпионат подравнялся.

«Кристалл» действительно на другом уровне? За счет чего удалось его обыграть?

- «Кристалл» - команда очень сильная, в клубе очень хорошо выстроена внутренняя структура: и медиа, и свой стадион, и все делается для игроков. В мировом рейтинге «Кристалл» - одна из лучших команд.

За счет чего удалось обыграть ее? Не было трех бразильцев, а они одни из лучших в мире. Однако дело не только в этом, потому что у «Кристалла» половина состава – игроки сборных России и Белоруссии, а другая половина – бывшие сборники.

Мы хорошо разобрали соперника, понимали, как команда будет действовать без легионеров и поймали «Кристалл» на этом. В тактическом плане для нас игра сложилась идеально.

Расскажи, что случилось в концовке матча со «Строгино». «Крылья» выиграли по пенальти, но могли же закончить и в основное время. Почему дали «Строгино» забить без сопротивления?

- «Строгино» пошли в контратаку, их игрок упал и начал выпрашивать фол. Никакого серьезного стыка не было. Вратарь «Строгино» в это время держал мяч в руках, у него было четыре секунды, чтобы от мяча избавиться. Просто так выбрасывать вперед вратарь не захотел и решил сыграть в аут, типа фейр-плей. Это все хитрости, они в футболе есть.

Я понимал, что никакого серьезного стыка не было, ввеложу мяч в игру - и мы забили. Сразу начались крики, что такое нельзя засчитывать и т.д. Судьи пошли смотреть повтор и подтвердили, что фола не было.

Мне кажется, это была ошибка вратаря «Строгино». Он мог выбросить мяч на нашу половину поля, ничего опасного у его ворот не было бы, а вратарь выбросил мяч в аут у своих ворот.

После этого мы решили, что надо дать «Строгино» забить. Соперник выключился в том эпизоде, мы забили почти без сопротивления. Посчитали, что так будет правильно. Мы ничего не нарушили, но решили поступить по-мужски.

Мы выиграли у «Строгино» по пенальти. Не жалею, что так поступили? Нет, нам все равно надо выигрывать матчи в заключительном этапе регулярного чемпионата.

В матче с «Крыльями» за «Строгино» сыграл Денис Глушаков, известный игрок из большого футбола. Как оценишь его выступление? Есть ли у него перспективы в пляжке?

- Как игрок, как футболист он очень хорошо обучен, знает, как обращаться с мячом, как открываться и так далее. Понимание футбольное у него очень хорошее. Как пляжник, да, ему немножко не хватает понимания, как сыграть лучше. На песке все-таки своя специфика, не все футболисты быстро перестраиваются. Может уйти год, два, три, чтобы понять всю специфику пляжного футбола. Как по мне, Денис еще не на 100 процентов показывает именно пляжный футбол. Он играет на своем опыте из большого футбола - хорош на мяче. Но в перемещениях, где пляжный футбол чем-то похож на мини-футбол, другая ситуация. Тут они немного другие. Есть нюансы и в перестроении в защите и атаке. Во-вторых, пляжный футбол - это все-таки больше игра верхом. Передачи верхом, если бьешь, что стараешься верхом - подкинуть, вторым касанием ударить. У него все-таки больше по песку себе прокинуть, с песка ударить, где-то пасики по низу, по песку отдает. Именно в пляжном футболе еще есть, куда стремиться ему, а так - это очень хороший футболист.

Я думаю, что потенциал есть. Сейчас он точно не на 100 процентов своих возможностей показывает именно пляжный футбол. Но насколько я слышал, у него еще нет определенности с клубом из большого футбола, поэтому он играет, поддерживает форму в пляжном.

Как вообще относитесь к тому, что такие игроки приходят в пляжный футбол?

- Это очень классно. Филимонов играл раньше в пляжный футбол, Смертин даже. Ромарио, Кантона, насколько я помню. Это очень классно и для освещения пляжного футбола. Когда такие люди приходят, много разговоров, материалов в СМИ, повышается интерес болельщиков. Происходит ажиотаж. И я буду только рад, если к нам придет кто-то из «Крыльев Советов» на три матча поиграть.

Какие шансы у «Крыльев» попасть в суперфинал чемпионата?

- Шансы как и у всех остальных команд. Нужно выигрывать. У нас три игры с хорошими соперниками - ЦСКА, Саратов и «Спартак». С ЦСКА мы как раз боремся за выход, прямые конкуренты. Саратов мы уже обыгрывали. А «Спартак», возможно, к последнему туру все свои задачи решат и нам будет проще. Просто, они уже в тройке-четверке и у них неплохие расклады оформить проход дальше перед последним матчем. Может быть, они где-то решат отдохнуть. Поэтому для нас задача одна - выходить и побеждать. Все зависит от нас. Побеждаем - проходим дальше, проигрываем - нет. Даже нет смысла высчитывать очки и смотреть на другие команды. Все в наших ногах, так сказать.

Цель занять третье-четвертое место - она остается?

- Да. Команда прибавляет по ходу сезона. Сейчас у нас есть еще месяц подготовиться. Минимальная задача - попасть в суперфинал, а там дальше будем отталкиваться от состояния, обстоятельств и так далее.

А есть такое, что у команды есть своя любимая погода? Насколько это вообще важно в пляжном футболе?

- Сложно сказать. На самом деле, очень сильно меняется пляжный футбол от погоды. Когда дождь, песок более тяжелый, большие ямы получаются, намного сложнее играть. Когда песочек гладенький, сухой и рыхлый - легче и бегать, и передачи низом отдавать. Когда мокрый песок, фактически вся игра идет верхом - это сложнее. Те клубы, которые умеют играть верхом, в комбинационный футбол, то им проще становится.

А от города зависит игра команды? Ведь играли и в Москве, и в Питере, и в Саратове… В Самаре играли до этого.

- В Самаре очень приятно было бы сыграть, потому что свои болельщики всегда поддерживают очень хорошо. Поэтому зависит именно в плане болельщиков.

Уровень чемпионата России в этом сезоне отличается от уровня прошлых лет?

- От прошлого сезона, от тех, что были в годы пандемии, отличается однозначно, потому что было очень сложно привести легионеров. Играли только русские игроки. Как по мне, уровень был чуть ниже. В этом году уровень сильно вырос, потому что все команды хорошо подготовились, привезли хороших легионеров, и уровень очень подрос - это заметно.

Четыре-пять лет назад тоже было по-другому. Пляжный футбол меняется, скорости другие - каждый год немного растет уровень, сопротивление каждой команды растет.

В «Крыльях» есть бразильские ребята, вратарь из Ирана. Как их нашли?

- В пляжном футболе мир не такой большой как в классическом. У нас много знакомых, с кем и вместе играл, с кем тренировался. Например, Джилберто Коста, который тренировал сборную Бразилии по пляжному футболу, с которым я на связи, в хороших отношениях. Именно он посоветовал этих двух игроков, они оба выступали за «Васко да Гама» и молодежную сборную.

С иранским футболистом я пересекался прошлой осенью на «Мундиалито» в Москве. Он играл тогда за иранские команды, а меня пригласили поиграть за Сейшельские Острова. Там он очень хорошо играл и ногами, и руками. А сейчас вратарь это полкоманды, поэтому решили остановить выбор на нем. Если честно, пока что наши новички не 100 процентов своих возможностей показывают, где-то привыкают. Все равно в России первый раз, в первых играх переживали. Но сейчас уже и бразильцы подравнялись, и иранский голкипер тоже неплохо выглядит.

Конечно, хочется, чтобы они проявляли себя максимально хорошо, но бывают разные обстоятельства. Мы стараемся, чтобы им были комфортно и они показывали наилучшую игру.

В чемпионате Самары «Крылья» тоже представлены, причем двумя командами. Кто за них играет? Те же, кто и в чемпионате России?

- У нас нет разделения на первую или вторую команду. Две команды - за одну играют в основном те, кто выходит в чемпионате России. Это принято решение, чтобы через игры чемпионата области и города больше сыгрываться, налаживать взаимодействия. Кто играет там, тот и тут. Одними четверками стараемся, чтобы максимально привыкнуть друг к другу.

За другую команду играют все, кто тренируется с нами, но не попадает на чемпионат России - порядка 5-7 человек. Плюс молодые игроки, которых тренирует Дмитрий Хохлов. Это наш второй состав, так сказать. Сейчас эти молодые игроки поедут в Москву, где впервые проводят чемпионат России для игроков до 21 года. Как раз через местный чемпионат с игроками более опытными набираются опыта, чтобы там хорошо выступить.

В самарском чемпионате можно набрать опыта? Как он по уровню?

- Конечно, это не уровень чемпионата России. Даже не уровень Первой лиги. По сути, у нас две команды, «Спутник» хорошая команда, а остальные любительские, которые не так часто тренируются. Некоторые просто стараются приходить - поиграть. Поэтому, уровень высокий, но не чемпионат России. Но любая игра - лучше тренировки. Играть нужно, плюсы в этом есть. И для молодых игроков, и то, что наши ребята постарше добавляются молодым, и эта смесь опыта и молодости очень хорошо для молодых игроков.

Не мешает ли чемпионат Самары чемпионату России?

- Здесь все в индивидуальном порядке. Когда нам не нужна игра, лишняя нагрузка, то договариваемся, что когда приедем сыграем 2-3 игры, доиграем пропущенные. Нам всегда идут на встречу. Календарь плавающий.

Насколько Самаре нужны такие турниры, как чемпионат города?

- Конечно, нужны. И чемпионат города, и чемпионат области. У нас проходят и коммерческие турниры. Много команд приезжает из Казахстана, Ульяновска, Саратова, Сызрани. Самара, так исторически сложилось - поволжский центр пляжных видов спорта. Здесь и волейбол, и теннис, и пляжное регби, и футбол. Считаю, что это необходимо и городу, и нам - участвовать во всех турнирах. И «Золотые пески» проходят. Раньше это вообще был знаменательный турнир, куда приезжали под 40 команд - из России, Казахстана и отовсюду.

Возможно ли привезти этап чемпионата страны в Самару?

- Сейчас изменилась структура подачи документов. Есть сложности - не в плане с чиновниками, а с взаимодействием. Нужно взаимодействовать с Москвой, Москва должна нам привезти документы, мы должны их дальше подать. Это сейчас сложно стало. Тем более, там есть вопрос и с бюджетными деньгами. Но мы будем в этом году стараться подать документы, чтобы на следующий год внесли этап чемпионата России в Самаре. Я считаю, что для Самары это очень классный турнир, всегда полный стадион, полные трибуны, поэтому очень хотелось бы провести его у нас.

Мы как клуб должны в первую очередь это организовывать, потом Федерация футбола и РФС. Дальше идет взаимодействие минспорта и администрации города.