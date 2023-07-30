«Я нашла новый стимул жить»: жительница Самарской области рассказала, как 5 лет боролась с раком

Лариса столкнулась с онкологией в 2019 году. Фото: Из личного архива героя публикации

Как гром среди ясного неба для жительницы Самарской области Ларисы Селиверствовой прозвучали слова доктора – у вас рак. Каждый год в России примерно 600 тысяч человек слышат эти слова.

Лариса столкнулась с онкологией в 2019 году во время планового осмотра. Ей поставили рак яичников. Женщина справилась с ним, но заболевание вернулось. Лариса рассказала журналисту «КП-Самара», с какими испытаниями она столкнулась.

«Лучшей поддержкой были объятия»

Меня зовут Лариса Селиверстова, мне 59 лет. Уже несколько лет я нахожусь в статусе пенсионерки на инвалидности. Всегда мечтала помогать людям, поэтому сейчас работаю волонтером в благотворительном фонде «Онкологика». Приходя с работы домой, меня встречает любимый супруг. С мужем мы вместе с 88 года, получается уже 35 лет. 33 года назад у нас родилась дочь, а недавно, 6 июля, у нас появился долгожданный внучок.

Моя история заболевания началась в 2019 году. Я всегда ответственно относилась к своему здоровью и своевременно проверялась в поликлинике. Когда наступило время очередной проверки, я решила прийти к другим врачам, хотелось услышать альтернативное мнение специалистов. Я приехала в онкодиспансер делать УЗИ. Тогда-то и прозвучали эти роковые слова - рак яичников.

В тот момент я почувствовала настоящую панику, мне было очень страшно. В первую очередь я поставила в известность мужа и дочь, остальным родственникам решила пока не говорить. Близкие тоже теряются, когда узнают об этом. Для меня лучшей поддержкой были объятия, такие крепкие и нежные, во время которых на долю секунды ты забываешь, что сгораешь изнутри.

Рецидив за рецидивом

Анализ за анализом, затем операция и … Мне назначили химиотерапию. Я прошла шесть курсов химии, так как моя болезнь была на второй стадии. Курс закончен, анализы в норме. Фух, кажется, можно жить дальше.

Спустя полугод у меня случился рецидив. Образовался метастаз в малом тазу. Для меня рецидив был страшнее чем то состояние, когда я впервые узнала о диагнозе. «Ну почему я?», - думала я тогда, ведь прошла столько испытаний. Снова операция и новый курс химии.

Когда у меня случился очередной рецидив, мне было очень плохо. Я стала срываться на близких и поняла, что в одиночку не справлюсь. Пришло время записаться к психологу, который направил меня к другому специалисту для подбора медикаментозного лечения. Стало более-менее полегче.

Так я и прожила до конца 21 года, в надежде, что все самое страшное осталось позади и эта дрянь меня больше не коснется. Спустя время, придя на очередное обследование, я узнала, что у меня произошла прогрессия в малом тазу. Опять. Заканчивался уже третий год, как я жила в вечных походах по врачам и химии. В тот раз меня отправили на лучевую терапию. После курса лечения, во время очередного обследования, у меня нашли еще очаги. Врачи создали консилиум, на котором обсуждали методы моего лечения. Мне хотели предложить третью линию химиотерапии, но я настояла на том, чтобы повременить с этим, так как возможно, что эти очаги уже были. Так оно и случилось.

«Новый стимул жить»

С тех пор прошло больше года. Очаги уменьшились, я нахожусь в ремиссии. Расслабляться по-прежнему нельзя и пренебрегать обследованиями тоже, потому что эта болезнь коварна. Сейчас у меня появился новый стимул жить - мой внук. Это большая радость для меня. К сожалению, родные живут в другом населенном пункте, поэтому видимся мы не часто. Внучок только родился, маленький еще, висит на маме, но для меня отрада даже эти редкие встречи. Жду, когда он немного подрастет, чтобы мы могли гулять вместе.

Работа в фонде «Онкологика» тоже помогает. Конечно, во время волонтерства я продолжаю крутиться в сфере онкологии, поэтому, наверное, удивительно слышать, что я так отвлекаюсь от себя, но это так. Мне нравится помогать и консультировать людей. Никто не поймет больного так же хорошо, как другой, равный ему. К нам приходят как за информативной поддержкой, так за эмоциональной. Лично мне очень не хватало этого в начале моего пути.

Людям, которые столкнулись с этой проблемой, хочется посоветовать - не замыкаться в себе и постоянно искать возможности для лечения. Не опускайте руки: рак - не приговор! Также хочется напомнить, чтобы люди не забывали о своевременных проверках. В случае обнаружения онкологии, она намного проще лечится, чем на поздних стадиях.