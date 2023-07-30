«Хватит 10 минут, чтобы влюбиться»: Анастасия Ушкалова из «Самары» рассказала, как совмещать баскетбол 3х3 и пляжный футбол

В этом сезоне Анастасия вместе с «Самарой» взяла Кубок России и серебряные медали чемпионата России по 3х3. Фото: БК «Самара».

В Самаре играет удивительная баскетболистка. Анастасия Ушкалова совмещает сразу два вида спорта – баскетбол 3х3 и пляжный футбол. В этом сезоне Анастасия вместе с «Самарой» взяла Кубок России и серебряные медали чемпионата России по 3х3, а недавно продлила контракт с клубом.

Большое интервью Анастасии Ушкаловой для «КП-Самара» - о том, как совмещать два вида спорта, о пути в баскетбол через вольную борьбу и футбол, а также о сборной России по пляжке.

«Если любишь свое дело, все дается просто»

Как получилось связать баскетбол 3х3 и пляжный футбол?

- У меня все началось именно с футбола, в начальной школе играла вместе с мальчиками. Но развитие женского футбола было не особо сильным, и я ушла в баскетбол, куда меня пригласил мой первый тренер - Сухих Михаил Иванович. С этого началась моя история в баскетболе.

Не сложно ли совмещать?

- С одной стороны сложно, но если ты любишь это дело, то все дается просто.

Одно дело футбол и баскетбол, но пляжный футбол - сложно ли было приспосабливаться к нему?

- Пляжный футбол сложнее, чем, например, большой. Ты в кроссовках играешь, а там на песке у тебя ноги проваливаются, ты должен быть намного сильнее физически. Но у меня получилось быстро влиться, мне настолько понравилось, что я готова была каждое лето после отпуска приходить на пляж и играть в футбол.

Адаптация прошла достаточно быстро. Самая красивая техника в пляжном футболе - это бисиклеты (прим.ред. - удар через себя). Я на это смотрела, думала: «Точно научусь это делать». И вот спустя пару недель я уже била бисиклеты и кроме них мне ничего не нравилось. Они сильно зацепили меня в этом виде спорта, практически с них все и началось. И самое первое, что меня зацепило, когда наша мужская сборная выиграла чемпионат мира. Парни были на шоу «Comedy сlub», рассказывали, что это красочный вид спорта, я посмотрела и меня затянуло. И я сейчас, помимо баскетбола,слежу за пляжным футболом, кайфую от него.

До этого ты вообще не играла в пляжный футбол?

- Вообще первое знакомство с пляжным футболом у меня произошло в Казани, по-моему, в 2018 году. Я первый раз сыграла за «Альфу-09» и мы стали бронзовыми призерами чемпионата России. Чемпионат России - это было первое, где я играла. У нас даже не было группового этапа в Калининградской области.

Насколько это тяжело было?

- Я люблю спорт и мне не важно - футбол это или баскетбол. Все быстро схватываю. Возможно, это из-за того, что у меня спортивная семья.

Дальше планируешь совмещать два вида спорта?

- На данный момент я больше склоняюсь к баскетболу 3х3. Но пляжному футболу не забываю уделять внимание, так как меня еще достаточно часто вызывают в сборную. Естественно, каждый профессиональный спортсмен стремится попасть в сборную, у меня такой шанс выпал, и я буду участвовать в пляжном футболе, если будет такая возможность.

Ушкалова играет в пляжку за «Альфу-09» и сборную России. Фото: ПФК «Альфа-09» (Калининград).

Что тебе больше по душе - баскетбол 3х3 или пляжный футбол?

- Если честно, для меня они одинаковы. Только разница в том, что в баскетбол мы играем руками, а в футбол ногами. А вся атмосфера, трибуны, музыка на площадке во время игры - это все похоже. Различия в технике и том, куда мы забрасываем мяч.

Но в баскетболе я уже 16 лет, он мне ближе.

«Мы должны стать намного сильнее»

В этом сезоне «Самара» в дисциплине 3х3 взяла серебро чемпионата России. Как оцениваешь результат?

- Всегда обидно занимать второе место, потому что это в шаге от первого. Не так обидно третье, потому что все-таки ты выигрываешь его. Второе значит, что ты проиграл самую главную игру. Это обидное поражение, нельзя опускать руки после этого. Мы должны стать намного сильнее, потому что самую главную игру мы проиграли. Обидно, но в следующем году будем делать еще больше усилий, чтобы занять первое место. Значит, это не наш год.

Как думаешь, почему так получилось? Регулярку прошли очень хорошо, а финал проиграли.

- Много раз мы это обсуждали с девчонками и многие правильно сказали, что у Питера есть опыт играть в финалах. У нас опыта не так много, команда все-таки немножко новая была. Мы с Ирой Архиповой первый год вообще участвуем в 3х3. Конечно, мы должны быть готовы к финалам, без разницы 3х3 это или до этого у меня была Суперлига 1, тоже финальные игры были, где мы заняли второе место… Мне кажется, это психология. Мы ничуть не отличаемся от ЦОПа ни физически, ни командно. Мы проиграли именно из-за психологии. Все идет из головы.

«Самара» в этом сезоне взяла серебро чемпионата страны по баскетболу 3х3 среди женских команд. Фото: БК «Самара».

Каким для тебя был этот сезон? Что было самым сложным?

- Для меня этот сезон был одним из самых лучших, потому что я попала в очень хорошую команду, меня очень хорошо принял коллектив. Не было такого, что мне надо было к чему-то привыкать. Даже несмотря на то, что 3х3 и 5х5 - разные виды спорта. Благодаря девчонкам, тренерам, все получилось быстро схватить. В начале сезона было сложно адаптироваться, потому что у тебя 12 секунд, все жестче в нападении и в защите, некоторые фолы не свистят. Начало было самым сложным, самым интересным было продолжение сезона, когда начались тандемы, выезды - это было очень круто.

Этот сезон в 3х3 у тебя первый, до этого было только 5х5. Как тебе дался этот переход?

- Я раньше играла в 3х3, раньше это называлось стритбол. Конечно, играла не профессионально. Сейчас, когда кто-то называет наш вид спорта «стритбол», я говорю, что это не стритбол, а баскетбол 3х3. Для меня стритбол - это уличный баскетбол, когда выходишь на асфальт, играешь обычным мячиком и щит там не такой профессиональный, как в баскетболе 3х3. У нас в 3х3 и покрытие другие, и мяч, и щит.

Если в баскетболе 5х5 один размер мяча, объем, диаметр, вес, то в 3х3 мы играем с парнями одним и тем же мячом, только он тяжелее. Привыкание проходит быстро - за пару тренировок. Проблем сейчас нет.

Почему ты сменила баскетбол 5х5 на другой?

- После того, как у меня закончился контракт с «Нефтяником» из Суперлиги, я не знала, где мне дальше играть. Мне предложили 3х3. Показалось, что это прям мой вид спорта, где можно раскрыться совсем по-другому.

Не жалеешь, что ушла из классического баскетбола?

- Ни капли. Мне кажется, что я все правильно сделала. Если бы я знала, что можно уйти в баскетбол 3х3 в профессиональную команду раньше, я бы ушла раньше.

Как появился вариант с 3х3?

- Прошлый сезон у меня вообще был неожиданным, потому что я сначала отыграла в 5х5, потому поехала на чемпионат России по пляжному футболу, он закончился, я уже выезжала домой, мы должны были вылетать с «Альфой», мне позвонил тренер, вызвал в сборную России по пляжному футболу. Я поехала туда и, когда была на сборах, мне поступило предложение от Самары 3х3. Подумала - почему бы и нет?

С «Самарой» была до этого знакома?

- До этого я следила за играми, у меня лучшая подружка выступает в Премьер-лиге, поэтому для меня было очень приятно попасть сюда. Вообще не долго думала по поводу перехода. Мне агент позвонила, сказала, что есть предложение. Я ответила, что согласна, если они готовы меня подождать чуть-чуть. И все - переговоры закончились.

Не было вопросов у руководства, что ты играешь и в пляжный футбол, и в баскетбол?

- Мне кажется, они немножко были в шоке. Наверное, они ожидали что-то немножко похуже - как можно совмещать два вида спорта? Но я надеюсь, что они не ошиблись с выбором и не зря подождали меня.

Анастасия Ушкалова в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

«Вряд ли кто-то подумает, что в ТЦ в баскетбол играют»

Баскетбол 3х3 не самый популярный вид спорта. Для чего его смотреть?

- Это красочный вид спорта. Это динамика. Это красота не только в том, что на площадке, но и за площадкой, где это происходит. Вряд ли кто-то, придя в торговый центр, подумает, что там кто-то в баскетбол играет. А ты приходишь, там все очень красиво, организация на высшем уровне. Для меня такое было впервые. То, что РФБ делает для 3х3 - это очень круто. Но мало кто про это знает, потому что не так сильно афишируют, это печально.

У нас идет игра 10 минут. За 10 минут зрителям интересно увидеть красочные броски, борьбу на каждом сантиметре площадки. Баскетбол 5х5 более тактическая и долгая игра. В 3х3 тебе хватит 10 минут, чтобы влюбиться в него. Здесь видны яркие эмоции. В 5 на 5 такого нет. Мне кажется, там все более спокойнее.

Ты из Зеленоградская, жила и играла в Санкт-Петербурге. Как тебе Самара?

- Я приехала в первый раз в Самару (это было, кстати, с калининградской командой) зимой, было очень холодно, я не успела посмотреть Самару. Но когда я приехала в прошлом сезоне летом, то очень много гуляла по набережной. Для меня был шок, что Самара настолько красивый город. Я редко видела такие набережные. Тут очень красивая архитектура. А когда я вышла на набережную и увидела площадку для пляжного футбола, поняла, что это точно мой город.

Все ли в Самаре есть для развития баскетбола 3х3?

- Меня всегда спрашивают, почему я выбрала Самару и все ли мне здесь нравится. Для меня Самара - один из примеров города, где делают все для развития баскетбола. Это касается не только 3х3, в Самаре есть команда в каждой баскетбольной лиге РФБ. Это очень круто.

В следующем сезоне ты в Самаре?

- Да, еще как минимум на год я в этом городе. Контракт подписан.

Анастасия призналась, больше всего в пляжном футболе ее завораживают удары через себя. Фото: ПФК «Альфа-09» (Калининград).

«Пляжный футбол - мое хобби»

Расскажи, как в твоей жизни появился футбол. Я читал, что в детстве ты чем только не занималась, даже вольной борьбой.

- В детстве у меня было все: вольная борьба, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол…

Это было твое желание или родители заставляли?

- Родители никогда не говорили, каким видом спорта надо заниматься. У меня была полная свобода выбора, за что родителям огромное спасибо.

Футбол появился в моей жизни в первом классе: учитель физкультуры был тренером по футболу, мы очень часто играли в футбол на физкультуре. Этот вид спорта мне сразу полюбился, я начала тренироваться с мальчиками после уроков. Тогда я была одна девочка в команде.

В средней школе все закончилось - женской команды не было, а просто тренироваться с мальчиками и не ездить на соревнования мне не хотелось. Тогда я пошла на баскетбол. В футбол в школе еще играла, ездила на соревнования от школы. Однажды меня хотели забрать в мини-футбол, но тренер сказал, что не стоит уходить, раз выбрала баскетбол, играй в него, а дальше будет видно. Моя футбольная карьера закончилась в четвертом классе.

Если бы в четвертом классе тебе сказали, что ты можешь стать профессиональной футболисткой или профессиональной баскетболисткой. Что бы ты выбрала?

- Тогда, наверное, выбрала футбол. Он занимал много времени в моей жизни. Сейчас же я выберу баскетбол.

Расскажи, почему ты пошла заниматься вольной борьбой? Не самый женский вид спорта.

- Это было очень смешно. Через дорогу от моей школы был зал вольной борьбы, мы с соседом один раз туда заглянули и решили походить на тренировки. Пара тренировок - и тренер предложил остаться и заниматься вольной борьбой.

После футбола я шла на вольную борьбу. Усела даже пару соревнований выиграть, прежде чем меня оттуда, скажем так, выгнали.

Почему выгнали?

- Я начала расти, и в моей весовой категории никого не могли найти. На этом моя карьера в вольной борьбе закончилась.

Ты играешь в пляжный футбол за калининградскую команду «Альфа 09». В одном интервью ты сказала, что зарплату тебе там не платят. Пляжный футбол - это для души?

- Да, зарплату не платят. Пляжный футбол - моей хобби.

Не дорогое хобби? Перелеты, участие в турнирах и т.д.

- Девочкам из «Альфы» огромный респект за то, что они делают для команды. Они работают и находят деньги, чтобы команда могла летать на чемпионат России. За перелет, проживание и питание платит клуб.

Девочки перед сезоном ищут спонсоров, которые смогут отправить команду на чемпионат.

Расскажи про сборную России по пляжному футболу. Удивилась, когда тебя вызвали?

- Это было будто сон, честно говоря. Мы сыграли в чемпионате России в Москве, не успели даже финальную игру посмотреть и поехали в аэропорт, чтобы улететь в Калининград.

Я сидела в зале ожидания и мне кто-то постоянно названивал, а там связь не очень хорошо ловила. Мне девчонки вдруг говорят: «Тебя тренер сборной ищет». Я не понимаю: «Какой сборной?». Они такие: «Сборной России по пляжному футболу».

Я дозвонилась до тренера, он говорит, что я не лечу в Калининград, а выхожу из аэропорта, сажусь в такси и еду в гостиницу, завтра сборы в Минске. Я сначала думала, что это шутка.

Позвонила маме, которая ждала меня дома, сказала, что не прилечу, потому что улетаю со сборной.

Волнительно было в первые дни. Поначалу я не понимала, что от меня хотят видеть. Спасибо тренеру Илье Леонову, который подошел и сказал: «Ты ничего не бойся, делай то, что делала на чемпионате России». На игру против Белоруссии я вышла спокойная, все пошло как по маслу, я даже забила.

Ты говорила, что в России женскому футболу и пляжному женскому футболу уделяют мало внимания. Ситуация меняется?

- Мне кажется, ничего не меняется. В женском пляжном футболе как были две самые сильные команды – «Звезда» и «Кристалл», - так все и осталось. В России только одна команда имеет профессиональные контракты. Это обидно.

Девчонкам можно памятник ставить, потому что они работают, тренируются и еще в чемпионате играют.

Самая сильная пляжная школа в стране – школа Санкт-Петербурга. Даже если посмотреть на участников чемпионата России, 80% - команды из Санкт-Петербурга.

В ближайшее время ситуация может измениться?

- Изменится только тогда, когда какой-то спонсор захочет развивать женский пляжный футбол. В ближайшем будущем, мне кажется… Очень хочется, но маловероятно.

В большом футболе точно такая же ситуация. Всегда будут ходить на мужской футбол, а не на женский.

Не обидно?

- Конечно, есть обида, что женские виды спорта немного игнорируют, но ничего, мы не опускаем руки.

В баскетболе такая же картина?

Мне кажется, да. Не могу сказать, что именно в Самаре меньше внимания уделяют женскому баскетболу, но в целом по стране – на женский баскетбол не очень охотно ходят. Многие говорят, мол, зачем ходить на женский баскетбол, там не увидишь данков, только трешки бросаете и из-под кольца забиваете, а у мужиков там красота. Это какая-то глупость. Надо везде находить красоту, тем более, если ты любишь этот вид спорта.

По ощущениям тяжелее отыграть матч в классический баскетбол, в баскетбол 3х3 или в пляжный футбол?

- В пять на пять ты можешь вообще не выйти на площадку (смеется). 3х3 и пляжка – примерно одинаково. В баскетболе 3х3 ты можешь сыграть две минуты и будет очень тяжело. Это очень энергозатратный вид спорта.

В пляжном футболе тоже может хватить минуты 1,5, чтобы выложиться на полную и уйти на замену. В этом эти виды спорта похожи.

При этом пляжный футбол, мне кажется, сложнее. Ты играешь на песке, если пойдет дождь, нет никакой от него защиты, ты не можешь прекратить играть. Песок в дождь становится тяжелее.

В 3х3 если начнется дождь, то игра не состоится.

А если сравнивать эти виды спорта по зрелищности?

- Для зрителей они на одном уровне. Играет музыка, есть комментаторы, это очень круто.

Было такое, что из-за одного вида спорта страдал другой? Например, ты получила травму на баскетболе и не смогла сыграть в пляжный футбол?

- Слава Богу, травмы меня обходят стороной. Были микротравмы, но ничего серьезного.

Календари накладываются. Меня вызывали в сборную, но я туда не смогла поехать, потому что я должна была быть в «Самаре». У меня же контракт с «Самарой», поэтому баскетбол 3х3 в приоритете. А футбол – только летом и если он не мешает тренировочному процессу.

Как тренеры и руководство клубов относятся к тому, что ты совмещаешь два вида спорта?

- Они в шоке. Их можно понять – у них есть игрок, который им нужен на сезон, а любая травма – и ты выбываешь.