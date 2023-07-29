«Крылья» уже открыли сезон дома матчем с «Балтикой» в Кубке России, теперь на очереди чемпионат. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Динамо» 29 июля откроют программу второго тура Российской премьер-лиги матчем на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому). Рассказываем про игру Крылья Советов – Динамо 29 июля 2023 года, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча 2 тура РПЛ.

Смотреть матч Крылья Советов – Динамо 29 июля 2023 онлайн-трансляция 2 тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Динамо» можно в прямом эфире на калане «Матч Премьер», начало – в 16:00 по самарскому времени (15:00 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч Крылья Советов – Динамо

«Крылья Советов» начали этот сезон с победы: самарцы в Грозном обыграли «Ахмат» 2:1, но неожиданно уступили в кубке «Балтике» 2:3. «Динамо» же оба матча проиграло: в чемпионате уступило «Краснодару» 1:3, а в кубке - «Пари Нижнему Новгороду» (основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти волжане были точнее).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в предстоящем матче «Крыльям Советов». На победу хозяев дают коэффициенты в районе 2.3, когда на победу гостей – около 2.8.

У команд богатая история противостояния, они сыграли друг с другом 117 матчей. Чаще побеждали «динамовцы» - 55 побед против 35 у самарцев. Еще 27 игр закончились вничью.

В феврале-марте этого года «Крылья» и «Динамо» провели серию из трех игр подряд, где в Кубке России сильнее были волжане (победа в Самаре 2:1 и ничья в столице 1:1), а в чемпионате три очка забрали бело-голубые (1:0 в Москве).