Расписание электропоездов изменится. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила об изменении расписания курсирования электропоездов одного из направлений. Публикуем новое расписание электричек до Жигулевского моря, Курумоча и Царевщины в Самаре с 1 августа 2023 года.

Как будут ходить электрички до Жигулевского моря, Курумоча и Царевщины в Самаре с 1 августа 2023

Ежедневно от Жигулевского моря поезд будет отправляться в 7:52. Прибытие в Самару назначено на 10:08. Электричка из Курумоча стартует в 15:21 и приедет в областную столицу 16:49.

Пригородный поезд Самара – Царевщина с 1 августа будет курсировать только в будние дни. Из Самары он будет выезжать в 16:31 и прибывать в пункт назначения в 17:43.

Электричка до Курумоча из Самары будет отправляться 16:31 и приезжать в Курумоч в 17:56. Такое расписание будет работать только в выходные.