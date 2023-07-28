Запрет на посещение лесов в Самаре в августе 2023: какие районы, штрафы

Если человек вошел в лес, в который нельзя было заходить, его не будут сразу штрафовать, а попросят уйти. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 28 июля 2023 года в связи с высокой пожароопасностью в Самарской области введен особый противопожарный режим, который влечет за собой запрет на посещение лесов и въезд в них на автомобилях. Об этом сообщает региональное минприроды. Рассказываем про запрет на посещение лесов в Самаре в августе 2023.

В каких районах Самарской области нельзя ходить в лес

Особый противопожарный режим вводится, когда класс пожарной опасности достигает 4-го из пяти возможных классов.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», такие показатели сейчас у 13-ти муниципальных районов Самарской области: Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Пестравского, Похвистневского, Приволжского, Сызранского, Хворостянского.

5-й класс присвоен только Шигонскому району.

Актуальную информацию по региону можно посмотреть на сайте минлесхоза.

Что будет за нарушение противопожарного режима в Самарской области

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима придется заплатить административный штраф. Физлицам - 40-50 тыс. рублей, должностным лицам - 60-90 тыс. рублей, юрлицам - 600 тыс. - 1 млн рублей.

- Если патруль заметит человека, который просто зашел в лес, к нему подойдут, все объяснят, вручат памятку и сопроводят из леса. Если человек начнет вести себя агрессивно, спорить с лесной охраной, то ему выпишут штраф и выведут из леса. Если по вине человека возник лесной пожар, то санкции будут серьезными, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Самарской области.