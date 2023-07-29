«Отключил две бомбы, чтобы было меньше жертв»: в Самаре арестовали диверсанта, устроившего взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Диверсант во всем признался и согласился сотрудничать со следствием Фото: из соцсетей

Вечером, 28 июля 2023 года, на одном из нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Рабочие, которые в это время были на смене, даже не поняли, что произошло. Как оказалось самодельное устройство сдетонировало в заброшенном цехе на территории завода. К счастью, обошлось без жертв. «КП-Самара» собрала всю информацию, которая известна к данному часу о ЧП.

Информация о взрыве на НПЗ появилась в социальных сетях около шести часов вечера. Как сообщили сами рабочие, они слышали хлопок, но даже не могли подумать, что взорвалась самодельная бомба. Кто-то предположил, что это упало что-то тяжелое металлическое в соседнем цехе, а кто-то и вовсе не слышал ничего необычного во время смены.

- Я живу в километре от завода. Никаких хлопков, грохота и прочего не было. Даже дыма над заводом не видно, - рассказывает «КП-Самара» местная жительница.

Тем не менее ЧП произошло – это сразу же подтвердили в правоохранительных органах. УФСБ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия», а через несколько часов силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сотрудник завода, 42-летний электромонтер Сергей Окрушко.

О диверсанте известно не много. Сергей родился на Украине в городе Изяслав Херсонской области. Женат, воспитывает двоих детей. Мужчина со своей семьей зарегистрирован в Тюмени, однако работал Сергей на НПЗ в Самаре с января этого года.

Сразу же после первого взрыва подозреваемый попытался выехать на границу с Казахстаном на автомобиле. Силовики задержали его в Оренбургской области. В субботу, 29 июля, в Самарском областном суде Сергею Окрушко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

- Мой подзащитный полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Он также согласился с арестом и не собирается обжаловать меру пресечения, - сообщил журналисту «КП-Самара» адвокат диверсанта Вячеслав Павелкин.

На суде подозреваемый сообщил, что диверсия на заводе была спланирована. Он получал задание от третьих лиц, личности которых сейчас устанавливаются. По словам Сергея, своими действиями он попытался показать все несогласие с внешней политикой России по отношению к его родной стране.

- Всего я заложил три бомбы, но потом решил отключить два устройства, чтобы было меньше жертв, - сообщил Сергей Окрушко на суде во время избрания ему меры пресечения.

Эту информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время задержан только один подозреваемый. Ранее сообщалось, что у Сергея мог быть сообщник, который также скрылся на автомобиле после первого взрыва. Эта информация официально не подтверждена. Как нам сообщил адвокат Вячеслав Павелкин, сейчас по делу проходит только Окрушко.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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