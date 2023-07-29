«Крылья Советов» вырвали ничью у «Динамо» в матче с шестью голами

Команды показали два совершенно разных тайма – в первом солировали гости, во втором – хозяева. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче второго тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 3:3, гости вели 3:1, однако удержать преимущество не смогли. Самарцы сравняли на первой добавленной минуте.

Представляем вашему вниманию обзор матча «Крылья Советов» - «Динамо», который прошел 29 июля 2023 года в Самаре.

Четыре мяча за тайм

«Крылья» пропустили уже на восьмой минуте. «Динамо» вскрыло оборону волжан несколькими пасами, а забил уроженец Самары, успевший поиграть за «КС» в детстве, Арсен Захарян – 0:1.

У «Крыльев» были проблемы с игроками атаки: сразу три футболиста остались вне заявки из-за травм. Это Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко и Владислав Шитов. С первых минут наставник самарцев Игорь Осинькин выпустил в атаку молодого Егора Карпицкого и Амара Рахмановича.

У Карпицкого было несколько хороших моментов, но пробить Антона Шунина у новичка «КС» так и не получилось.

На 19 минуте Гленн Бейл попытался поймать вратаря «Динамо» на выходе из ворот, отправив мяч в сторону ворот гостей со своей половины поля, но точность подвела защитника самарцев.

На 24 минуте штанга спасла «Крылья» от гола Федора Смолова. Нападающий «Динамо» пробил после розыгрыша штрафного, но удача его подвела.

Штанга не спасла хозяев на 30 минуте, когда «Динамо» забило второй мяч. Захарян перебросил всю защиту «Крыльев», мяч прилетел аккуратно в ноги Константину Тюкавину, а тот перебросил вратаря волжан Богдана Овсянникова – 0:2.

Довольно быстро «Крылья» отквитали один мяч. На 35 минуте самарцы подловили «Динамо» на ошибке: Егор Карпицкий перехватил неудачную передачу и выкатил на Фернандо Костанцу, тот не промахнулся – 1:2.

Почти пять минут понадобилось и гостям, чтобы вернуть перевес в два мяча. Нгамале прострелил на Смолова, который почти без сопротивления отправил мяч в сетку ворот «Крыльев» - 1:3.

«Крылья» выключили «Динамо» и вернулись в игру

После перерыва хозяева насели на ворота «Динамо», однако защита гостей первое время все выпады самарцев разбивала. Причем делала это как-то очень легко. Особенно выделялся Диего Лаксальт.

На 61 минуте Гленн Бейл эффектным ударом из-за пределов штрафной мог сокращать отставание в счете, однако мяч пролетел выше ворот.

Менять картину Игорь Осинькин доверил сразу трем игрокам, которых выпустил одновременно, – Горшкову, Салтыкову и Хубулову. Они вышли вместо Рассказова, Рахмановича и Карпицкого. Спустя несколько минут после выхода Никита Салтыков показал, что он заряжен: не самый высокий футболист переиграл на втором этаже Эли Дасу и пробил головой. Чуть-чуть не хватило удачи – мимо ворот.

Главным терзателем обороны «Динамо» во втором тайме был Бенхамин Гарре. Аргентинец то и дело рвал на куски защиту гостей, но забить с игры никак не мог.

Зато смог забить Гленн Бейл. На 73 минуте защитник «Крыльев» запустил ракету в дальний угол метров с 20-и.2:3 – самарцы сократили.

То ли дождь, который зарядил в Самаре, то ли замены «Крыльев» остудили «Динамо». Москвичи будто бросили играть. За всю вторую половину матча у ворот самарцев было примерно полтора момента. Зато моменты у ворот Антона Шунина возникали регулярно. Только сравнять счет у волжан никак не получалось.

До 91 минуты. Во время затяжной атаки «Крыльев» и перепасковки Бейла, Гарре и Ежова мяч попал в руку Вячеславу Грулеву. К точке подошел Бенхамин Гарре – мяч от штанги юркнул в сетку - 3:3.

Только после этого «Динамо» проснулось, но было уже поздно, игра закончилась вничью.

Для бело-голубых это первое очко в чемпионате, у «Крыльев» в активе четыре очка. В следующем туре самарцы 5 августа дома примут «Ростов», а «Динамо» днем позже на выезде сыграет с «Зенитом».