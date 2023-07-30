Местами рухнули столбы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В субботу, 29 июля 2023 года, на Самарскую область обрушился мощный ураган. Погода резко переменилась после обеда: на смену жаре и солнцу пришли тропические ливни и сильный ветер. Результат оказался плачевным – ураган повалил деревья, снес крыши.

Отдых на природе закончился бурей

Сильнее всего последствия непогоды испытали жители Тольятти. Автоград буквально захлебнулся в волнах: дороги превратились в реки, местами развернуло светофоры, рухнули деревья. Так, на улице Мира горожане заметили бревно, которое повисло прямо на проводах.

Ветки упали прямо на провода. Фото: происшествия Тольятти

Многие жители региона, несмотря на своевременные предупреждения от МЧС, решили провести этот день на природе. Большое количество людей собралось на полуострове Копылово. Впрочем, отдых оказался недолгим: отдыхающих накрыла песчаная буря. Порывы ветра были настолько сильными, что вырвали палатки из земли. Жители сообщают, что в результате пострадало двое человек, однако официальная информация пока не поступала.

– Мы успели с пляжа Раздолье буквально уехать за 10 минут до урагана. Столько деток оставалось маленьких, отдыхающих очень много, – с ужасом отмечают самарцы.

Ураган повалил множество деревьев Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Дома без света, школы без крыш

В Шигонском районе мощные потоки ветра обрушили вековые сосны. Ураган накрыл базу отдыха «Заря». Тихое, уютное место в считанные минуты превратилось в заваленную деревьями поляну. Ветки падали прямо на машины, стоявшие на парковке. Аналогичная ситуация сложилась на турбазе «Муранский бор» – автомобили также скрылись под деревьями.

От непогоды пострадали местные базы отдыха. Фото: СамараДТП

Ураган также разгромил базу отдыха «Заря» в Самарской области. Самарцы вспоминают: не успели даже заселиться, как вокруг начал царить настоящий хаос.

- Вековые сосны - вповалку. Света нет, столбы повалены. На стоянке деревьями проломило много машин, стволы упали и на некоторые домики. Но мы дальше даже пройти не смогли. Люди в шоке, - поделился один из очевидцев ЧП.

На территории у баз отдыха царил настоящий хаос. Фото: t.me/tolyatti_063

В поселке Усть-Кинельский местные жители заметили град. Многие огородники, которые не успели укрыть посадки, потеряли урожай и лишились цветов в палисадниках. А жители Кинеля временно остались без света, а одна из улиц – еще и без газа.

– Целая улица без газа, порвало трубы… И без света – провода ожидаемо порвало, – рассказывают жители.

Без света и газа остались несколько домов. Фото: Тревожный Кинель

Порывистый ветер снес не только деревья, но и повредил здания. 3 многоквартирных дома и 3 школы в Самарской области остались без крыши. Так, фальшкровли повредило в Тольятти, Кинеле, Жигулевске, Красноярском, Сызранском и Большечерниговском районах. Без крыш остались 4 частных жилых дома. А жители поселка Междуреченск в Сызранском районе временно остались без газа.

Не обошлось без пострадавших и погибших

По данным МЧС, из-за урагана в Сызрани пострадали трое человек – мужчины 1971, 1972 и 2003 г.р. Их госпитализировали в Сызранскую ЦГБ.

К сожалению, это не единственные пострадавшие в результате непогоды. Ураган прошелся по нескольким регионам ПФО, собрав десятки жертв. В МЧС сообщают о 67 пострадавших и 9 погибших. В их числе – 27 жители республики Марий Эл.

– Возле озера Таир пострадал 1 человек, из них 1 ребенок. Возле озера Яльчик — пострадал 21 человек, из них 5 детей, из них погибло 6 человек, из них 3 ребенка. Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли на территории отдыха с палатками «дикарями», – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, днем 30 июля в Самарской области вновь ожидаются грозы, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится вечером. Жителей настоятельно просят соблюдать все меры безопасности.