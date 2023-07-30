Ничью «Крыльям» принес гол Бенхамина Гарре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» во втором туре РПЛ выгрызли ничью с «Динамо». После первого тайма самарцы проигрывали 1:3, однако благодаря голам Гленна Бейла и Бенхамина Гарре с пенальти сравняли счет. Первый гол у самарцев в этой встрече забил Фернандо Костанца. Примечательно, что это первый мяч бразильца за «Крылья», который он забил ногой. До этого полузащитник забивал только головой. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» - «Динамо» 29 июля 2023.

Самый милый момент дня

Лучшим игроком встречи признали футболиста «КС» Бенхамина Гарре. За наградой аргентинец вышел со своей дочкой. Это самый милый момент футбольного дня.

Гарре с дочкой во время флеш-интервью. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вся семья футболиста. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Ничья – справедливый исход матча»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги встречи. По его словам, ничья была справедливой.

- «Динамо» классно использовал все моменты у наших ворот. Наша игра была не настолько плоха, чтобы проигрывать 1:3, но соперник в этот момент был сильнее. Нам надо было на это реагировать, за счет настоя и тактических вещей мы провели хороший второй тайм, вернулись в игру, все время оказывали давление на соперника. В голове у каждого, наверное, будет, что мы могли и выиграть, но надо смотреть объективно – ничья – справедливый исход матча, - сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Прокомментировал наставник самарцев и состояние травмированных игроков.

- Писарский лечится, у него травма голеностопа. Прогресс есть, но в ближайшей игре он не появится. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть его в строй. Шитов получил травму во время контрольного матча с «Рубином». Скорее всего, завтра он уже будет в общей группе и будет готов к матчу с «Ростовом». Цыпченко должен пропустить от двух до трех недель, ровно неделю назад в матче с «Ахматом» он, скажем так, подвернул ногу, не будем лезть в медицинские термины. Прошла неделя, надеемся, что за неделю-две он придет в себя. Ему уже лучше, - сказал Игорь Осинькин.

«Мы сами отдали инициативу»

Главный тренер «Динамо» Марцев Личка заявил, что его команда сама отдала инициативу и начала бояться упустить победу.

- 65 минут контролировать ход матча – это плохо, потому что в футбол играют 90 минут, нужно держать ритм и сохранять стабильность на протяжении всего времени, - отметил наставник бело-голубых. - В первом тайме был очень хороший футбол, ребята показали, что могут играть в короткий пас. Соперник же забил после нашей технической ошибки, такое случается. После 65-й минуты мы сели к своим воротам и начали переживать за результат. А когда чего-то боишься, то это обычно и происходит. Мы сами отдали инициативу, у нас перестал получаться быстрый выход в атаку, мы стали больше играть назад.

По словам Лички, у «Крыльев» очень хорошая команда с индивидуально сильными футболистами.