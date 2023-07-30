Яркая колонна с ушками и пушистыми хвостами проехала по Самаре в минувшую субботу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яркая колонна с ушками и пушистыми хвостами проехала по Самаре в субботу 29 июля. Волжанок сопровождали восхищенные взгляды прохожих и автолюбителей. Традиционный Велодевичник сообщества «ВелоСамара» собрал несколько десятков участниц.

В этом году «Вело-девичник» прошел совместно с фестивалем «Кошкин Джаз». Условием участия в заезде стал" "кошачий" образ. Кто-то пришел в лиловом парике, кто-то с подушкой кота в рюкзаке-переноске, а кто-то решил воссоздать образ ведьмочки, подруги всех кошачьих. Показываем самые яркие фото велодевичника 2023.

Вело-любовь

Цветы, ленточки и даже метла украшали велосипеды участниц фестиваля. Многие прибыли на место сбора в образе, а тем, кто не успел собраться, помогали организаторы. На точке работали аквагример и визажист.

Условием участия в заезде стал "кошачий" образ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В прошлом году я тоже участвовала в «Велодевичнике». Мне очень понравилось, поэтому в этот раз пригласила с собой родственников и друзей. Свой путь велосипедистки я начала еще в детстве. Родители подарили первый велосипед, когда я была еще совсем малышкой. Мы катались с друзьями, набивали себе шишки, сбивали коленки, но так и научились. Мою любовь к велоспорту возобновил супруг. В один из дней он просто купил велосипеды и сказал «Пошли кататься», с тех пор мы только так передвигаемся, - поделилась Татьяна Еделькина, участница заезда.

В этом году «Вело-девичник» прошел совместно с фестивалем «Кошкин Джаз». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участницы выстроились в очередь, чтобы сделать аквагрим и макияж были значительными. Первый по большей части пользовался спросом у самых юных участниц. Многие дамы-кошки рассказывали, что велоспорт - дело семейное, поэтому на заезд некоторые взяли с собой своих детей.

- Сама я катаюсь с детства. Был, конечно, большой перерыв, но два года назад снова села на велосипед и поехала. В этом году я посадили своих детей на велосипеды, им 7 и 9 лет, поэтому теперь мы путешествуем семьей. Сегодня тоже дочку привела на мероприятие, - рассказала Арина Романова, организатор «Вело-девичника».

Для многих участниц велоспорт - дело семейное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За добрый час подготовки многие участницы поделились своими историями. Большинство рассказали, что катаются с детства, но некоторые признались, что открыли для себя новую любовь только будучи в осознанном возрасте.

- Я начала кататься с рождением третьей дочери. Декрет - время для новых открытий. В один момент мы купили всей семьей велосипеды и стали ездить по городу, по набережной. Сегодня я решила принять участие в «Вело-девичнике», потому что на подобных мероприятий никогда не бывала. Можно сказать, что сегодняшний день для меня дебютный, - поделилась Эмма Ворожейкина.

Флешмоб и награждение

Вдоволь нафотографировшись, наевшись вкуснейшего зефира и сделав самые красочные макияжи, колонна вело-кошек отправилась в путь. Девушки проехали по ул. Ново-Садовой до Молодогвардейской. Там их ждал следующий этап - удивительный флешмоб.

Девушки проехали по ул. Ново-Садовой до Молодогвардейской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждая из участниц взяла нити, символизирующие невидимую связь. Девушки встали в круг и по команде одновременно кинули свои нитки в центр круга. В результате образовалось необычное полотно, похожее на макраме (Искусство плетения (узелками) из толстых кручёных нитей, - прим. автора). Радость мероприятия окутала не только участниц, но и простых прохожих, которые не только останавливались поглазеть, но и пытались поучаствовать.

- Мы проводим «Вело-девичник» с 2014 года. Мероприятие пользуется популярностью, потому что любая девочка хочет почувствовать себя главной героиней фильма, когда ты едешь среди подруг по городу, чтобы оборачивались прохожие, фотографировались с тобой и восхищались твоей красотой. Думаю, мы помогаем не только женщинам Самарской области, но и их семьям, потому что чем счастливее женщина, тем качественнее жизнь в регионе. Банально даже, если жена счастлива, то на столе у семьи будет вкусный ужин, - прокомментировала Арина Романова.

Сделав пару кадров на память в сетке невидимых нитей, кошки поехали дальше. Сделав небольшой круг почета на площади Куйбышева, колонна велосипедисток отправилась вниз по улице Шостаковича на Набережную. В то время там как раз проходил фестиваль «Кошкин Джаз», на котором произошло торжественное награждение участниц в разных номинациях.