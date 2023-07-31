Первые в мире: в Самаре ученые придумали, как выявлять хроническую сердечную недостаточность по коже

Инновационный метод диагностики не требует вмешательства в организм пациента / Фото: Самарский университет

В Самаре ученые придумали инновационный метод выявления хронической сердечной недостаточности. Он не требует вмешательства в организм человека. Достаточно всего лишь посмотреть на состояние кожи. Авторы разработки — специалисты Самарского университета имени академика С.П. Королева. Они стали первыми в мире, кто изобрел подобный способ диагностики заболевания сердца.

Новый метод позволит выявить болезнь на ранней стадии

По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают около 20 млн человек. Среди них: хроническая сердечная недостаточность, начальная стадия которой, как правило, протекает почти незаметно. Часто эту болезнь выявляют, когда она достигает тяжелой формы. На этом этапе помочь пациентам нелегко. Поэтому разработка способов ранней диагностики сейчас как никогда актуальна.

Ученые Самарского университета вместе с коллегами из больницы № 1 имени Н.И. Пирогова и СамГМУ создали сенсор, который позволяет подтвердить наличие хронической сердечной недостаточности. В его основе — оптический метод. С помощью лазера специалисты смогли измерить функциональные группы нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже. Между пациентами с подтвержденным диагнозом и неподтвержденным удалось выявить относительные изменения.

Диагностика заболевания с помощью облучения кожи лазером может стать альтернативой инвазивным методам / Фото: Самарский университет

Спектральный профиль кожи уникален как отпечаток пальца

По словам младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Фотоника» кафедры лазерных и биотехнологических систем вуза Юлии Христофоровой, ученые точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Излучение взаимодействовало с тканями кожи и меняло свою энергию в зависимости от их состава.

Все изменения специалисты фиксировали с помощью зонда. В дальнейшем они определяли для каждого пациента спектральный профиль кожи. Юлия Христофорова отмечает, что он уникален как отпечаток пальца.

— Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без, — рассказала научный сотрудник.

Метод диагностики болезней сердца, который разработали в Самаре, может стать достойной альтернативой существующим инвазивным методам. В дальнейшем, если продолжить его совершенствовать, он сможет повысить точность анализа. Кроме того, этот способ можно будет использовать для выявления других болезней.

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