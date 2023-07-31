Из Самары можно улететь прямым рейсом в 23 города России и за границу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч является международным и позволяет жителям региона добираться без пересадок до популярных заграничных курортов. В последнее время список городов и стран был скорректирован. Рассказываем, куда можно улететь из Самары прямым рейсом в 2023 году, в какие города и страны летают самолеты из Курумоча.

Куда можно улететь из Самары прямым рейсом в России 2023

Сейчас улететь из Самары прямыми рейсами можно в 23 российских города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Абакан, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Когалым, Магас, Махачкала, Минеральные воды, Новый Уренгой, Нижневартовск, Новосибирск, Норильск, Ноябрьск, Омск, Уфу, Сургут, Тюмень и Тобольск.

Куда можно улететь из Самары прямым рейсом за границу 2023

Прямиком из Курумоча возможно попасть в Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Турцию (Анталья, Даламан и Стамбул), Египет (Шарм-эш-Шейх и Хургада), Азейрбаджан (Баку), Армения (Ереван), ОАЭ (Дубай), Киргизию (Бишкек и Ош), Узбекистан (Самарканд), Казахстан (Алматы).

Большая часть заграничных рейсов - сезонная. Начало сезона стартует для разных стран с марта по июнь, а заканчиваются сезонные полеты в октябре.