«Я ждала его всю жизнь»: пенсионерка не верила в любовь, пока не встретилась со своим мужем в доме престарелых

Судьба свела два влюбленных сердца в Доме престарелых Фото: Иван ВИСЛОВ

- Главное в отношениях – уважать человека, - сказал Александр Марьяне и навсегда покорил ее сердце. Эту фразу Марьяна впервые прочла в пьесе Максима Горького «На дне». С 2010 года женщина является постояльцем Самарского областного геронтологического центра. Марьяна считает, что их положение в доме для престарелых чем-то схоже с героями ее любимой пьесы.

- Мы тоже здесь, как «подранцы судьбы», можно и так сказать словами Горького. Вроде бы и под крылом государства, но все же одиноки, - говорит 71-летняя интеллигентная женщина.

Десять лет Марьяна жила в одиночестве в центре и даже не задумывалась о том, что именно в стенах учреждения она начнет писать новую главу своей жизни – главу о любви, взаимопонимании и семейной идиллии.

Александр приехал в дом для престарелых инвалидов в 2020 году. Скромный и интеллигентный мужчина сразу произвел впечатление на яркую и независимую Марьяну. Несмотря на свой преклонный возраст, даже будучи постоялицей геронтологического центра, женщина работала в колл-центре. Именно стечение обстоятельств, связанных с работой Марьяны, стало решающим в становлении отношений между пенсионерами.

- Я жила в центре, но при этом ездила в город на работу. Я не часто посещала мероприятия и собрания, поэтому практически не общалась с другими постояльцами. Как говорится, работа - дом - работа. В 2020 году, когда пандемия коронавируса перевела всех сотрудников на удаленную работу, я уже могла работать в компьютерном зале в центре. Появилось больше свободного времени на общение с соседями, так мы и познакомились с Сашей, - рассказывает «Комсомолке» Марьяна.

Марьяна никогда даже не задумывалась о том, чтобы завести семью, живя в доме престарелых. По словам женщины, Александр первым начал проявлять внимание к ней. Мужчина наблюдал за своей пассией, выяснил, во сколько Марьяна встает, во сколько идет завтракать, и в это время он старался завести непринужденный диалог. Марьяна заметила такое внимание и решила ответить взаимностью.

- Для меня отношения – это, в первую очередь, забота и внимание. Саша очень красиво ухаживал – не было ни дня, чтобы в моей комнате не было цветов в вазе. Он постоянно спрашивает о моем здоровье, волнуется, старается помочь. Для меня это очень важно - чувствовать себя в безопасности рядом с любимым мужчиной, - говорит пенсионерка.

Романтические отношения Александра и Марьяны продолжались на протяжении года. Влюбленные, находясь рядом, вновь будто стали молодыми. Приходили в уединенную комнату отдыха, чтобы поцеловаться, скрываясь от глаз сотрудников центра и других постояльцев, долго гуляли по территории, держась за руки, и много-много говорили обо всем на свете.

- Когда Саша мне сказал цитату из пьесы «На дне», я окончательно поняла – это мой человек. Знаете, я всю жизнь ждала именно такого мужчину. И пусть мы встретились только здесь, но судьба нас все же привела друг другу даже спустя столько потерянных лет, - говорит влюбленная женщина.

В Самарском областном геронтологическом центре действует строгое правило – совместное проживание мужчины и женщины в одной комнате разрешается только после официальной регистрации брака. Чтобы быть всегда рядом, молодожены решили зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе.

Вот уже год Александр и Марьяна живут вместе в счастливом браке. Женщина осталась работать на удаленке, а мужчина продолжает каждый день баловать свою любимую живыми цветами. Сотрудники геронтологического центра считают эту пару одной из самых образцовых. Директор центра Александр Тычкин за двадцать лет работы стал свидетелем более 30 регистраций брака среди своих подопечных. А в конце августа под венец пойдет еще одна возрастная пара постояльцев. «КП-Самара» рассказывала историю их невероятной любви.

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