«Незнакомые люди помогают вещами и деньгами»: пожар в Самаре оставил без жилья семью с двумя детьми

Семья погорельцев из Самары рассказала о помощи незнакомцев и восстановлении жилья. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Мебель превратилась в пепел, а стены пропитаны копотью. Всего за пару часов уютное гнездышко семьи Морозовых в новой многоэтажке Октябрьского района Самары, превратилось в пепелище. Когда вспыхнул пожар, в квартире находился 8-летний сын Валентины и ее мужа. По информации спасателей, ребенок получил ожоги ног. Ему была оказана медпомощь. Пламя уничтожило все нажитое супругами и оставило семейство без крыши над головой. Валентина Морозова рассказала журналисту «КП-Самара», как им с двумя детьми приходится выживать после пожара.

Пламя объяло сразу две квартиры

Напомним, все случилось в понедельник 24 июля 2023 года на улице Гая. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в начале восьмого часа загорелась квартира на восьмом этаже многоквартирного дома.

-Дым валил с балкона. Кто-то из соседей вызвал спасателей. Спецслужбы быстро приехали, наверное, минут через 7-10 уже были на месте, - написал местный житель Сергей в социальных сетях.

Увы, но за это короткое время пламя успело перекинуться на соседнее жилище. Огонь перебрался по фасадному утеплителю.

8-летний мальчик получил ожоги ног и был госпитализирован. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

-Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работали 8 единиц техники и 28 пожарных. Огонь был ликвидирован в 19:58.

По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, 8-летний ребенок находился один. Мальчик самостоятельно выбрался из горящего жилища, но без травм ,увы, не обошлось. Несовершеннолетний получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован в медучреждение.

«Будем восстанавливать жилье»

Валентина Морозова говорить о пожаре, его причинах и состоянии сына отказалась. Женщина призналась: это ей дается сейчас тяжело.

-Честно, не хочу вспоминать, что и как случилось. Становится морально плохо от этого, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Валентина Морозова.

Сегодня погорельцы вчетвером ютятся у близких родственников. По словам Валентины, сейчас они с мужем и сыновьями (1 год и 8 лет) готовятся к временному переезду. Впереди Морозовых ждет ремонт.

-Будем постепенно восстанавливать жилье. Одна комната, в которой и был пожар, разобрана до чернового состояния. Другая часть квартиры закоптилась, все в черноте. Отмываем и спасаем все, что можно.

Добрые люди собрали вещи

Кроме того, семейству придется возмещать убытки соседям, чья квартира тоже пострадала в пожаре. Семью ждут финансовые проблемы.

Валентина в сотый раз благодарит неравнодушных самарцев за помощь. Ведь после случившегося ее соседка опубликовала пост на своей странице в социальных сетях с предложением собрать для семьи Морозовых вещи, а также оставила контакты семьи.

-Нам помогают совершенно незнакомые люди. Необходимые вещи уже собрали, кто-то продолжает отправлять деньги. Спасибо огромное всем откликнувшимся! Не ожидала, что у нас столько добрых и неравнодушных людей.

Если вы хотите помочь семье Морозовых в их беде, то можете связаться с Валентиной напрямую — 89020028102.