Клоунада, спектакль про Фрейда и ярмарка еды: чем удивит «Пластилиновый дождь» 2023 в Самаре

В этом году принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений со всей России.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
5-6 августа 2023 года в Самаре, в Струковском саду пройдет IX фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Рассказываем, что посмотреть на фестивале «Пластилиновый дождь» 2023 в Самаре.
Фестиваль проходил в Самаре с 2011 по 2019 годы и стал важным событием в культурной жизни региона. Ежегодно зрителей радовали различные жанры уличного искусства: уличные спектакли, танцевальные перфомансы, художники, музыканты, детские спектакли и программы.
В этом году принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений со всей России.
В этом году на фестивале в Самаре будет представлено несколько направлений, самым обширным станет театральное.
Театральное направление:
- физический театр «Eggs», спектакль «Фрейд и Его кастрюля», Москва;
- театр клоунады «Микос», спектакль «Авиаторы», Москва;
- студия «Вдох-Выдох», спектакль «Вперед за мечтой»;
- театр Vokrug, спектакль-метафора «Светлая история или Большой Бездомный Бог», Санкт-Петербург;
- театр Talk, интерактивный проект «Взаимо-Действие», Магнитогорск;
- «Театр Вкуса», спектакль «Семейная пекарня», Москва;
- «Театр бронзы», спектакль «Бронзовая страна», Москва;
- театр «Нос», клоунада «Метаморфозззы», Санкт-Петербург;
- театр «АртАртель», спектакль «Театр внутреннего мира», Краснодар.
Музыкальное направление:
- «СаБаТАЖ САмарскиеБАрабаны», Самара;
- Василий Походун Band, Самара;
- буги-трио KontrabuzzZ, Самара;
- группа «Кинемо», Самара;
- дуэт «Saja», Самара;
- фолк-коллектив «Dead Rabbits», Самара;
- мастер-класс по игре в африканские барабаны от группы «Ashe Drums».
Танцевальное направление:
- ансамбль авторской хореографии Родиона Уварова «ARU», Самара;
- танцевальное содружество «Бенедиктус», Самара.
Помимо уличного искусства в разных ипостасях, на фестивале будет работать ярмарка еду и маркет хэндмейд -товаров.
Полное расписание с таймингом организаторы обещают опубликовать в ближайшее время.
Вход на мероприятие бесплатный.