Клоунада, спектакль про Фрейда и ярмарка еды: чем удивит «Пластилиновый дождь» 2023 в Самаре

В этом году принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений со всей России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5-6 августа 2023 года в Самаре, в Струковском саду пройдет IX фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Рассказываем, что посмотреть на фестивале «Пластилиновый дождь» 2023 в Самаре.

Фестиваль проходил в Самаре с 2011 по 2019 годы и стал важным событием в культурной жизни региона. Ежегодно зрителей радовали различные жанры уличного искусства: уличные спектакли, танцевальные перфомансы, художники, музыканты, детские спектакли и программы.

В этом году принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений со всей России.

Кто приедет на «Пластилиновый дождь» 2023 в Самаре

В этом году на фестивале в Самаре будет представлено несколько направлений, самым обширным станет театральное.

Театральное направление:

- физический театр «Eggs», спектакль «Фрейд и Его кастрюля», Москва;

- театр клоунады «Микос», спектакль «Авиаторы», Москва;

- студия «Вдох-Выдох», спектакль «Вперед за мечтой»;

- театр Vokrug, спектакль-метафора «Светлая история или Большой Бездомный Бог», Санкт-Петербург;

- театр Talk, интерактивный проект «Взаимо-Действие», Магнитогорск;

- «Театр Вкуса», спектакль «Семейная пекарня», Москва;

- «Театр бронзы», спектакль «Бронзовая страна», Москва;

- театр «Нос», клоунада «Метаморфозззы», Санкт-Петербург;

- театр «АртАртель», спектакль «Театр внутреннего мира», Краснодар.

Музыкальное направление:

- «СаБаТАЖ САмарскиеБАрабаны», Самара;

- Василий Походун Band, Самара;

- буги-трио KontrabuzzZ, Самара;

- группа «Кинемо», Самара;

- дуэт «Saja», Самара;

- фолк-коллектив «Dead Rabbits», Самара;

- мастер-класс по игре в африканские барабаны от группы «Ashe Drums».

Танцевальное направление:

- ансамбль авторской хореографии Родиона Уварова «ARU», Самара;

- танцевальное содружество «Бенедиктус», Самара.

Помимо уличного искусства в разных ипостасях, на фестивале будет работать ярмарка еду и маркет хэндмейд -товаров.

Полное расписание с таймингом организаторы обещают опубликовать в ближайшее время.

Вход на мероприятие бесплатный.