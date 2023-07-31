Второе дыхание: бережливое производство открывает новые возможности для реноваций

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Бережливые технологии завоевывают авторитет у самых разных производств. На сегодня предпочтение таким инструментам управления отдали уже 155 предприятий губернии - национальный проект «Производительность труда» показывает реальные результаты. После детального анализа производственного цикла и выявления узких мест начинается большая работа, в которую включаются все без исключения сотрудники предприятия.

Продвижению инструментам бережливого производства много внимания уделяют глава региона Дмитрий Азаров и правительство области, отдавая должное приемам, позволяющим включить в дело все имеющиеся ресурсы. Благодаря участию в нацпроекте на предприятиях пересматриваются привычные устаревшие подходы, обнаруживаются резервы для реноваций и дальнейшего роста производства, что безусловно сказывается на повышении уровня жизни людей.

Там, где внедрены новые инструменты управления производством, растут не только объемы произведенной продукции. Попутно решаются вопросы импортозамещения, обеспечения экономической устойчивости, что в итоге поднимает уровень конкурентоспособности губернии.

Тольяттинский завод железобетонных изделий имени В.К. Макарова приступил к реализации национального проекта "Производительность труда" в мае того года.

АО «Тзжби им. В.К. Макарова», одно из ведущих производителей железобетонных изделий в регионе, было основано в 1956 году. Из его изделий возводились корпуса ВАЗа, химических заводов Тольятти, Смоленской АЭС, других объектов. С 1994 года предприятие освоило производство железобетонных конструкций для строительства многоэтажных жилых домов, инженерной инфраструктуры и объектов так называемого соцкультбыта: больниц, детских садов, школ, санаториев, Домов культуры. На сегодня комплекты сборных железобетонных изделий для строительства жилых домов и социальных учреждений, а также благоустройства составляют основу ассортимента.

Участие предприятия в национальном проекте "Производительность труда" его руководство оценивает как важный стратегический шаг.

- Наше предприятие создавалось более 60 лет назад. За это время появились новые подходы к производству железобетонных изделий. Чтобы успевать за временем, выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям и запросам клиентов, нужна реновация. Став участником национального проекта«Производительность труда», мы надеемся существенно улучшить производство, повысить свою конкурентоспособность, чтобы оставаться востребованными на рынке железобетонных конструкций, - рассказал заместитель генерального директора завода Андрей Литвинов.

Сейчас завод активно сотрудничает с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда – оператора национального проекта. Уровень их компетенций позволит обеспечить внедрение инструментов бережливого производства, сократить издержки, повысить эффективность процессов и улучшить качество продукции.

Площадкой внедрения инструментов бережливого производства стал цех производства железобетонных изделий для строительства жилых домов и социальных объектов.

- Мы выбрали для пилотного проекта линию производства пустотного настила. Здесь изготавливаются стеновые панели не только для высотных домов, но и для индивидуального строительства. Повысить выработку планируем за счет исключения лишних действий рабочих и модернизации бетоноформ, - прокомментировал заместитель генерального директора по производству Андрей Фуфыгин.

Рабочая группа, сформированная на предприятии, проходит обучение методикам бережливого производства, чтобы в дальнейшем помогать другим подразделениями осваивать эти инструменты.

- К потерям времени чаще всего, как показывает практика, приводит отсутствие стандартов на рабочих местах и лишние перемещения, - рассказывает руководитель проекта РЦК Сергей Банников.–Наша задача провести диагностику производственных процессов, выявить слабые мечта в организации процесса и с помощью методик бережливого производства поднять производительность на этом участке на новый уровень.

Настрой на реновацию обязательно скажется на росте производства высококачественной продукции для строительства жилых домов и социальных объектов, о чем мы еще расскажем.