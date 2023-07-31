Голевая перестрелка в Самаре и правило бывших в Казани: итоги второго тура РПЛ для команд Приволжья

Ничью в матче с «Динамо» «Крыльям» принес гол Бенхамина Гарре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В эти выходные завершился второй тур чемпионата России по футболу. Все команды Приволжья сыграли вничью, но для каждой из команд эта ничья получилась разной.

«Крылья» вырвали ничью у «Динамо»

Открывали второй тур Российской премьер-лиги «Крылья Советов» и «Динамо», и после первого тайма вряд ли кто-то мог предположить, что москвичи упустят победу. 3:1 на табло, уверенный перевес по игре и безвольный футбол самарцев – вот итоги первой половины встречи.

Только из раздевалки после перерыва вышли другие «Крылья». Самарцы перехватили инициативу и прижали «Динамо» к своим воротам. Ошарашенные бело-голубые создали примерно 1,5 опасных момента у ворот волжан.

- Нам надо было на это реагировать, за счет настоя и тактических вещей мы провели хороший второй тайм, вернулись в игру, все время оказывали давление на соперника. В голове у каждого, наверное, будет, что мы могли и выиграть, но надо смотреть объективно – ничья – справедливый исход матч, - сказал после игры главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

Интригу в матче вернул красивый удар Гленна Бейла в дальний угол из-за пределов штрафной, а ничью самарцам принес гол Бенхамина Гарре с пенальти – 3:3.

- После 65-й минуты мы сели к своим воротам и начали переживать за результат. А когда чего-то боишься, то это обычно и происходит, - резюмировал наставник «Динамо» Марцел Личка, для которого такая ничья равна поражению.

Боевые нули в Екатеринбурге

Совсем другая ничья была в Екатеринбурге, где «Урал» принимал «Пари Нижний Новгород». Матч получился боевой, но голами команды болельщиков не порадовали – 0:0.

- Сегодня мы контролировали мяч, старались играть в атаку. Были у нас моменты, когда мы могли забить гол. Где-то после 70 минуты хозяева стали больше рисковать, а мы немного запаниковали, стали прижиматься к своим воротам. Этот момент мы разберем и обязательно поправим, - сказал после матча главный трене «Нижнего» Сергей Юран.

«Пари НН» настраивался на победу и мог победить, но «Урал» в Екатеринбурге оказался крепким орешком. По словам Юрана, его команде не хватило напора впереди. Добавить его может новый нападающий, который уже приехал в Нижний Новгород и скоро будет готов появиться на поле. Кто это, пока держат в секрете.

Правило бывших

«Рубин» и «Оренбург» во втором туре встречались друг с другом и разошлись миром. Примечательным оказался гол Джоэля Фамейе. Сейчас нападающий из Ганы выступает за «Рубин», куда перешел как раз из «Оренбурга».

По сути забил Фамейе случайно, он просто оказался на пути мяча, который запустил Александр Зотов. Футбольный снаряд попал в форварда и отскочил в ворота «Оренбурга». Сработало правило бывших.

Из уважения к бывшему клубу праздновать Фамейе не стал, хотя, как признался позже, был очень рад.

- Как вы видели, я сегодня гол не отпраздновал, так как играл против бывшей команды. Но было приятно забить, - признался нападающий.

Впрочем, гол Фамейе победу его команде не принес, на 81 минуте «Оренбург» отыгрался – 1:1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дивизионом ниже, в Первой лиге, единоличным лидером после третьего тура стал тольяттинский «Акрон». Красно-черные в пятницу камня на камне не оставили от тульского «Арсенала». Матч в Жигулевске закончился со счетом 5:1.

- Мы заслуженно победили. На протяжении большей части матча мы играли хорошо и дисциплинированно. В начале второго тайма был отрезок, когда мы пропустили необязательный мяч – он немного подорвал нашу веру, и минут 20 нам потребовалось, чтобы прийти в себя. Мы порадовали наших фанатов и заработали от них скандирование «молодцы». Этого всегда непросто добиться, нужно вызвать эмоции целого стадиона. Мы благодарны болельщикам за поддержку, за веру в команду и надеемся, что потихоньку будем улучшать свою игру и добиваться результата, - сказал после матча наставник «Акрона» Евгений Калешин.

После трех туров тольяттинцы набрали девять очков и идут на первом месте. Похоже, после того, как «Акрон» пошумел в прошлом сезоне в Кубке России, красно-черные намерены снова заставить говорить о себе и пробиться в Премьер-лигу.