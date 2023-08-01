С новосельем: 95 тысяч мальков краснокнижной рыбы выпустили в Волгу

Традиционно в акции принимают участие нефтяники и их дети. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Восполнение рыбных ресурсов Волги - один из экологических проектов АО «Самаранефтегаз» (дочернее предприятие НК «Роснефть»), направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Традиционно в акции принимают участие нефтяники и их дети, ветераны предприятия, представители контролирующих органов и Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

Добро пожаловать домой!

Восполнять рыбные ресурсы нефтяники начали более 10 лет назад. Общая численность только выпущенной за эти годы молоди ценных пород рыб превышает 500 тысяч особей. Выращенные в рыбопитомниках мальки, по словам специалистов Росрыболовства, приживаются в естественной среде, о чем свидетельствует рост численности редких исконно волжских видов. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов служит сохранению биологического разнообразия и увеличению численности биоресурсов, в связи с чем в ближайшей перспективе эта ценная порода возможно перестанет быть краснокнижной в нашем регионе.

- Акция проходит в рамках исполнения требований природоохранного законодательства. Делаем мы это уже не первый год и видим результат этой работы: волжские рыбные запасы увеличиваются. Сегодня мы выпускаем порядка 95 тысяч мальков стерляди, - рассказал начальник управления охраны окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Максим Паис.

Стерлядь, как известно, очень чувствительна к чистоте окружающей среды. Чтобы повысить процент выживаемости, мальков некоторое время адаптировали к температурному режиму речной воды. По словам специалистов, в возрасте чуть больше двух-трех месяцев молодь уже готова к самостоятельной жизни.

Угроза миновала

Длительный период времени стерлядь находилась под угрозой исчезновения, из-за чего была внесена в Красную книгу России и Самарской области. На ее вылов был установлен круглогодичный запрет. К снижению ее численности привели промысловая добыча и изменение естественной среды обитания. В первые годы жизни стерлядь нерестится каждые 4-5 лет, со временем этот интервал сокращается до 2-3 лет. Так что у осетровых пород в волжской воде, о чистоте которой заботятся в том числе самарские нефтяники, хорошая перспектива.

Как показывает практика, точное соблюдение технологии выращивания молоди делает искусственное воспроизводство надежным способом восполнения рыбных ресурсов Саратовского водохранилища.

Выращенные в рыбопитомниках мальки хорошо приживаются в естественной среде. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Хорошая перспектива

- Благодаря усилиям предприятий, занимающихся восполнением водных биоресурсов, запасы стерляди пополнились настолько, что после проведенного исследования было принято решение о подготовке документов о выводе этого вида рыб из Красной книги Самарской области, - сказал при выпуске малька государственный инспектор Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников.

По мнению специалистов, в скором времени рыболовы-любители смогут собраться на рыбалку за этой царской рыбой. Однако прекращать выпуск молоди в Саратовское водохранилище никто не собирается. Нельзя забывать, что выживаемость молоди стерляди в естественной среде всего 5 процентов. И создать идеальные условия для развития этого биологического вида невозможно.

Рыбное богатство Волги напрямую зависит от того, как мы будем заботиться о реке и пополнении популяции. Мероприятия по восполнению водных биоресурсов основывается на научных данных, и проводятся по согласованию с Волго-Камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Оценка водных биологических ресурсов и среды их обитания позволяет ученым давать рекомендации о породах и численности мальков, выпускаемых в реку. А выпуск молоди всегда проходит под строгим контролем представителей Росрыболовства.